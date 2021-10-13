獨家！蔡阿嘎認證全台最美議員 曾有體脂31%的黑歷史

新竹市議員施乃如第一次參選，就因「美過頭」在網路論壇炸鍋；競選連任時，又被網紅蔡阿嘎評為全台最正議員。43歲的她有著逆齡生長的美貌，狂壓20多歲年輕美眉，但其實她有段不曾曝光、體脂肪31%的黑歷史。

施乃如接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，首度揭露這段「活出自己想要模樣」的努力過程。

第一天上班就想逃

施乃如的父親是醫生，母親是老師，從小到大課業從沒讓父母擔心過。考上新竹女中第一次段考，卻成了班上墊底，她才發現原來人外有人、天外有天，自己沒有想像中那麼好。

挫折是認識自己的過程，人生的第一次挫敗教會她「不喜歡墊底就找方法努力一點，如果非常想要達到，就換別的方式努力看看。」

大學畢業後進入服裝產業任職，老闆娘脾氣暴躁易怒，上班第一天中午她就想離職，每天上班都會頭痛、人不舒服、常生病，但她告訴自己「如果你習慣性逃避，以後人生就只剩下逃避這個選項了。」慢慢培養抗壓性，熟悉產製流程才離開。

怎麼可以連試都不試

施乃如在北部工作十多年，擔任品牌服飾廠商的經理，每個月都半個月不在台灣，飛大陸、韓國做企劃採購，她對自己的人生很滿意。從政，從來不在她的人生規劃中，甚至有些排斥。

2012年，施乃如的伯母、新竹市議員魏秀珍因病不競選連任，家族成員問施乃如「家族為民主努力了很久，斷掉很可惜。」「你在外面十多年，差不多要回來了。」施乃如背負著家族的使命感，35歲的她毅然「中年轉業」，投入選戰。

每次拍照都長不一樣

施乃如嗜吃甜食不喝水，為了維持清瘦體型，寧可吃減肥藥，也打死不運動，隨著年紀越大，少吃也不會瘦，成為體脂肪高達31%的泡芙人。正式選舉前一年，卻發現助理怎麼幫她拍照都很醜，每張照片更是胖瘦差很多。

她決心從戒飲料開始，從加代糖到喝無糖，並開啟健身之路，透過重訓、有氧，提高代謝率、增肌，更重要鍛鍊自己的心，找到紓壓發洩的方式。

施乃如成功減下體脂肪，競選看板被來新竹旅遊的知名部落客雨狗拍下，驚呼她是美過頭的市議員參選人，當年更以第一高票，拿下竹市第二選區議員。2018年則被蔡阿嘎評為全台最正議員候選人，再度以該選區最高票數連任。

不要悔恨過去的事

因為認清楚自己不足之處，施乃如不喜歡悔恨無法改變的事，遇到挫敗就當下檢討，找出原因，想一想下次怎麼避免怎麼改善，然後強迫自己最快的時間放下，快一點走出去，不要再回頭看這件事，告訴自己下次會做的更好。

展望未來，40歲這一年，施乃如列下人生想做的清單：挑戰鋼管舞、學街舞、學英文，面對外界質疑「這個年紀不適合吧？你是議員做這個好嗎？」她一點都不在乎。「為什麼不能做，就去做啊！」人生很短，議員跑告別式看盡人生無常，更應該努力活出自己喜歡的樣子。

透過「有肌勵」，施乃如想鼓勵更多人，即便生活中有許多需要面對承擔的責任，仍然可以嘗試做自己想要的東西，不要先設限不可能，勇敢改變絕對比起悔恨要好！