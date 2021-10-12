有片！別再亂聽謠言了 睡覺迷信大解析！

社群發達獲得資訊的管道也越來越簡單，但是這些資訊就一定是對的嗎？尤其許多長輩群組的訊息都是沒有經過驗證而一傳十、十傳百。別再亂聽謠言了！今天營養師「李婉萍」要來在大家破除謠言！

謠言一：晚上喝牛奶對睡眠有什麼幫助，誰不適合？

謠言二：蛤！喝了 龍眼桂圓水 長期失眠都好了？

謠言三：床頭擺橘子 睡得比較好？橘子有這種功能嗎

究竟哪些是正確的？哪些又是以訛傳訛？快跟我們一起來建立正確觀念與知識吧！

原始影片：來瞧瞧

影片授權：@李婉萍的營養天地

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