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24歲乳房囊腫動刀 改變人氣辣模ㄧ生

聯合新聞網 / 林祐遙
沈小玉以前不愛運動，現在為了健康要一直堅持下去。照片由沈小玉授權「有肌勵」刊登
沈小玉以前不愛運動，現在為了健康要一直堅持下去。照片由沈小玉授權「有肌勵」刊登

沈小玉從大學時期，就開始接外拍、經營自媒體，曾經因為「太瘦」被廠商退貨，甚至在24歲時診出乳房纖維囊腫，陷入低潮近半年。

術後為了健康，堅持運動，練出緊實火辣身材，仍被酸民嫌棄肚子有贅肉，10年自媒體經營心法、如何高EQ回覆酸民留言，在「有肌勵」專訪獨家公開。

喜歡穿上舞衣的自己

在IG擁有6.4萬粉絲的「西瓜甜心 沈小玉」，陽光、甜美，又熱愛水上活動，但其實她從小超排斥運動，想到會熱、會流汗，就覺得好麻煩，唯有一項運動可以接受，那就是游泳。因此暑假一到，父母就會為她報名暑期游泳班，至少要讓沈小玉有點運動基礎和體能。

大學時期，意外接觸國標舞，舞者穿上飄逸舞衣、悠然起舞的樣子，深烙在沈小玉心中，進而鼓勵她堅持練舞兩年，透過舞蹈練出的優美體態，也讓她奪下2012年高雄統一阪急百貨美腿比賽第二名的佳績。

大學畢業後，先是到地方電視台擔任記者、又到活動公司擔任執行企劃，高壓、忙碌的工作，讓她根本沒有時間照顧體態，在年紀增長、只吃不動的狀態下，她的體態越來越鬆垮，讓斜槓外拍模特兒的沈小玉感到慌張。

24歲被診出乳房纖維囊腫

缺乏運動的沈小玉，曾被廠商退貨，廠商表示：「妳身材很好，可惜太瘦了」，讓沈小玉覺得，原來一直追求「竹竿瘦」的理念，在外拍市場已經不吃香，於是決定要好好練點線條。

但真正開始運動，其實是24歲時被診出左邊乳房有纖維囊腫，雖說是良性囊腫且無大礙，但醫生建議切除，這讓沈小玉深受打擊，害怕身上會有手術痕跡、害怕自己不再健康，所有負面想法在她腦袋裡不知道出現多少回，整頓心情將近半年，終於接受手術，然後開始正視自己的健康。

人生第一次開刀，可怕的經驗讓她銘記在心，沈小玉開始督促自己每週三次健身房重訓、學習飲食控制、戒掉宵夜、還挑戰更高難度的運動，例如：空中瑜伽、自由潛水、水肺潛水以及Twerk（起源於1980年代的電臀舞）。

緊實體態仍被酸民嫌棄

在運動的規劃上，沈小玉只想讓自己開心的用運動維持體態，在IG上可以看到她大方展現好身材，卻因一張側身坐姿的照片，酸民直接留言：「妳好肉」。

經營外拍長達10年的沈小玉，高EQ回覆：「我追求健康，這個姿勢任何人都會擠出肉，更何況我是人類，不是塑膠。」

過去為了符合市場需求、網友期望的沈小玉，曾經一度迷失自我，對社群經營也失去熱情，是靠著親友們真心的一句：「妳就做自己」，才讓她走出屬於沈小玉的風格。

外拍常青樹10年心得

今年30歲的沈小玉，白天有個記者正職工作，對她來說「外拍模特兒」，是讓她在最美麗的時候可以留下紀念。

從大學時期開始經營外拍，過程中曾因為體態不好被退貨、為了接工作逼自己減肥，現在的沈小玉不再追求病態美，只要她好好做自己，就能快樂並堅持下去。

透過「有肌勵」，沈小玉想鼓勵大家，也想傳授經營心法：

運動不是一時半刻，是種生活累積，維持體態之餘，重點是身體健康，在人人都是自媒體網紅的時代，哪怕你是分享生活，只要定位好自己的角色，就有被看見的機會。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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