才出發就撞到車毀 勇媽帶小六兒完成單車環島

多年以來，莊美珍一直都是連跑步都氣喘吁吁的人；今年暑假，為了幫小六兒子完成單車環島夢想，連怎麼幫單車打氣都不會的她，毅然決然展開母子築夢之旅，就算剛出發就車毀送修，依然在風雨中完成。

「願意改變，夢想就可以實現！」莊美珍接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段化不可能為可能的心路轉折。

17歲就離鄉工作

莊美珍童年家境不好，17歲就離開嘉義到新竹打拼，到竹科半導體擔任作業員，後來結婚生子，工作、家庭兩頭燒，完全沒有屬於自己的時間。

平日沒有運動嗜好，去年才短暫學了2期肚皮舞課，就覺得自己體力跟反應超遲鈍，年過40歲連跑步都覺得累，體重加重、心臟、骨骼…變得卡卡；小孩找她跑步，她會開玩笑說「你們先跑，等下我的骨頭會掉滿地。」

想給兒子特別的畢業禮物

莊美珍的兒子陳羿澄是國小足球校隊成員，今年4月球隊舉辦單車環島，兒子興趣缺缺不想參加，丈夫也不放心讓兒子一個人去，要求如果莊美珍沒陪兒子，就不讓兒子參加，最後全隊只有她一位媽媽報名。

「如果不是為了兒子，我才不會這樣做呢！」莊美珍笑說，這群小六孩子，都是校隊成員，每週運動時間恐怕是她10年的累積，她無奈地開始自己訓練，每週騎2至3天，但家用折疊車吃力又騎不快，看不到擦身而過的公路車尾燈。

沒想到，才報名單車環島不久後，5月就因疫情取消活動，要解封後才出發，單車練習也就此停止。7月初，鄰居轉售二手公路車，喚起單車環島此事，莊美珍心想現在有車了，再不出發，兒子就要上國中了，再也沒機會圓夢了！

不要等了我們出發吧

出發前一晚，母子倆才將配備購齊，行前還巧遇雙颱來襲，丈夫認為太危險希望取消旅程。但莊美珍認為，平常教育小孩不可以輕言放棄，只有面對問題，才能解決問題，如今更該以身作則，想做要趁及時，不該找藉口，堅持出發。

兒子也支持媽媽「計畫都訂好了，就應該風雨無阻！ 」有了這句話，媽媽不怕了「我們出發吧！不要等了」一個弱肌媽媽，就這樣帶著小六兒子，踏上台灣單車環島旅程。

第二天就車禍

兩人從新竹出發，逆時針繞行台灣，沒想到第二天在西螺就出車禍，莊美珍被整輛單車壓在身上爬不起來，除了身體皮肉傷外，更慘的是輪框都歪了，連用推的都沒辦法，只能用扛的前進。

車禍現場周遭只有大卡車修車廠，她向店家商借工具，連怎麼幫單車打氣都不會的她，花了兩小時自行摸索，勉強讓單車恢復可騎乘狀態，騎到嘉義再大整修。

當時屏東、雙北疫情嚴重，母子避開高雄到台東、花蓮到新竹路段，但過程中依然挑戰連連。行經台東時遇到大雨騎到快失溫，想找住宿處卻因還沒打疫苗被拒絕，只好冒雨再騎到花蓮才有棲身之地。

到花蓮準備返程新竹時，母子倆因不熟悉單車上火車規定，臨時才買包車套又不會拆車，趕在火車發車前最後一刻，緊急扛單車進月台。

兒子比我想的還堅強

七天六夜的單車環島行程，母子一路遇到非常多的關卡，沒想到媽媽常常比兒子軟弱，在兒子的鼓勵及陪伴下，莊美珍只能讓自己為母則強，「你不放棄，我也沒理由放棄。」

返家後，疫情趨緩，兒子的球隊再次號召單車環島旅程，兒子睜大雙眼說「我想試試看從頭騎到尾，我要再跟球隊去一次。」這次，踏踏實實地完成單車環島旅程。

有夢就去做

「重新認識我兒子」莊美珍笑說，以前覺得兒子是媽寶，如今會分析事情給她聽，其實兒子離開父母獨立一個人時，可以完成很多不可能的事。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，藉口是給不想改變的人，有夢就去做，失敗真的不算什麼。丟掉自己偶包，豁達才能讓自己生活過的更精彩。

做好時間管理，並告訴自己做什麼，就要像什麼，偶爾不專業又如何？ 能正面應付問題，每個「坎」都是練習，學會了，別人永遠搶不走。