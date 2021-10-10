聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！3分鐘虐腹訓練 打造川字腹肌
想練出結實腹肌，卻總因為訓練時間過長而堅持不久嗎？長痛不如短痛！今天教你在家3分鐘練出比馬甲線多一條的「川字腹肌」。
每天堅持三分鐘，讓你在家爆汗訓練，只要持續練習，也能練出漂亮的人魚線及川字腹肌！快跟著亞里沙 Alisa一起收緊核心，讓你虐腹超有感！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，做好正確運動，讓訓練更有效！
亞里沙 Alisa YT：點我看
亞里沙 Alisa FB：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言