有片！3分鐘虐腹訓練 打造川字腹肌

半夜感冒發燒實在是一件痛苦的事，沒辦法看醫生還要煩惱會影響到隔天工作。今天YouTuber「77老大」要來教大家靠3種食材就能舒緩感冒囉！堪稱感冒神湯。不過很身體非常不舒服，狀況很嚴重還是要去尋求正式的醫療方式喔！

2021-10-08 15:58