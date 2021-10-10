快訊

圓規颱風持續重整增強 氣象局：尚未排除發布陸警可能

影／台南仁德工廠大火 濃煙直竄天際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！3分鐘虐腹訓練 打造川字腹肌

聯合新聞網 / 江柏蓉
每天三分鐘，練出人魚線及川字腹肌。圖/Canva
每天三分鐘，練出人魚線及川字腹肌。圖/Canva

想練出結實腹肌，卻總因為訓練時間過長而堅持不久嗎？長痛不如短痛！今天教你在家3分鐘練出比馬甲線多一條的「川字腹肌」。

每天堅持三分鐘，讓你在家爆汗訓練，只要持續練習，也能練出漂亮的人魚線及川字腹肌！快跟著亞里沙 Alisa一起收緊核心，讓你虐腹超有感！

想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，做好正確運動，讓訓練更有效！

亞里沙 Alisa YT：點我看

亞里沙 Alisa FB：點我看

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！3分鐘虐腹訓練 打造川字腹肌

想練出結實腹肌，卻總因為訓練時間過長而堅持不久嗎？長痛不如短痛！今天教你在家3分鐘練出比馬甲線多一條的「川字腹肌」。

有片！小心龜脖子椎間盤除出！3項延緩頸椎老化

你是否曾經被提醒駝背很嚴重，或是被自己的嚴重前彎的側面照嚇到？很多時候，你駝的不是背，而是你的脖子！

有片！不要只會喝熱水啦！3種食材舒緩感冒

半夜感冒發燒實在是一件痛苦的事，沒辦法看醫生還要煩惱會影響到隔天工作。今天YouTuber「77老大」要來教大家靠3種食材就能舒緩感冒囉！堪稱感冒神湯。不過很身體非常不舒服，狀況很嚴重還是要去尋求正式的醫療方式喔！

當年笑他的人現在都哭了 百公斤肥宅變健身男神

「你這麼胖，難怪你家被你吃垮。」6歲那一年，父母帶著林昱成四處躲債，不知道下一餐在哪裡的他，只能靠報復性吃撐學校營養午餐，來填飽肚子，國中時胖到125公斤，嘲諷譏笑，伴隨著霸凌辱罵長達十多年。

有片！你不知道的冷「姿勢」 居然會讓膝蓋大損壞？

膝蓋！膝蓋！膝蓋！長期以來最容易被忽視的身體部位，年輕時不覺得有什麼問題，但往往年紀大了，各種膝蓋問題就出現了。物理治療師YouTuber「三個字SunGuts」今天要來跟大家分享3種不良的習慣，會導致膝蓋受傷，千萬不可忽視！

有片！萬能涼拌醬料 低卡清爽 適用各項料理

夏天就是要吃點冰冰涼涼才過癮！只要調好醬汁，就可以適用在任何一道料理！如涼拌高麗菜、蝦仁、小黃瓜等等……，而且絕對入味，酸辣過癮！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。