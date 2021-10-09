有片！小心龜脖子椎間盤除出！3項延緩頸椎老化

你是否曾經被提醒駝背很嚴重，或是被自己的嚴重前彎的側面照嚇到？很多時候，你駝的不是背，而是你的脖子！

由於我們在做任何事情都是用身體的前方進行，所以脖子前以及肩膀前的肌肉會比較緊繃，又因為頸部後側深層肌群沒有力氣，產生龜脖子的問題，讓你的脖子在不知不覺下往前伸，這樣的情況容易造成椎間盤突出以及頸椎退化。

影片中，啾c物理治療師除了會教你評估是否有駝背及龜脖子的問題，還會提供三大方針教你如何改善！每個動作10下，每天3組，快跟著啾c物理治療師，一起讓頸椎更健康！

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