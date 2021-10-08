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有片！不要只會喝熱水啦！3種食材舒緩感冒
半夜感冒發燒實在是一件痛苦的事，沒辦法看醫生還要煩惱會影響到隔天工作。今天YouTuber「77老大」要來教大家靠3種食材就能舒緩感冒囉！堪稱感冒神湯。不過很身體非常不舒服，狀況很嚴重還是要去尋求正式的醫療方式喔！
首先要先區分是風寒感冒還是風熱感冒，兩種症狀不同對應的食材也不同。
風寒感冒顧名思義就是會比較怕冷，鼻涕成透明偏白、舌苔呈薄白；風熱感冒就是熱性的感冒，身體會發熱、發燒，鼻涕跟痰比較黏稠且偏黃色，喉嚨吞口水容易痛，舌苔也是偏黃色。
兩種感冒分別可用不同的食材來緩解，至於是哪一種呢？讓我們一起來看看吧！
原始影片：來吶，你坐啊
影片授權：@77老大
77老大 YT：點我看
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