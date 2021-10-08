當年笑他的人現在都哭了 百公斤肥宅變健身男神

「你這麼胖，難怪你家被你吃垮。」6歲那一年，父母帶著林昱成四處躲債，不知道下一餐在哪裡的他，只能靠報復性吃撐學校營養午餐，來填飽肚子，國中時胖到128公斤，嘲諷譏笑，伴隨著霸凌辱罵長達十多年。

全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪林昱成，揭露他如何忍受著屈辱，一路努力，靠著運動扭轉人生，成為「健身男神」的血淚故事。

變色的童年

在念國小以前，林昱成是含著金湯匙出身的紙盒工廠小開，居住地的整條街上都是在父親工廠工作的員工。突如其來的金融風暴，父親工廠週轉不靈倒閉，全家人黯然逃離故鄉，展開四處遷徙、不斷轉學的躲債人生。

原本呼風喚雨的父親成了水泥工，原本是老闆娘的母親到糖果工廠做包裝，開始洗腎。不知道下一餐在哪裡，林昱成只能在學校營養午餐時盡量吃飽，再把班上剩下的午餐包回家，卻引發嚴重的校園霸凌事件。

總是害怕性的暴飲暴食，林昱成開始變胖，國小畢業時體重已破110公斤，同學們嘲諷他「你家就是被你吃倒的，你看你那麼胖！」「你跟豬一樣肥！」更用「胖、肥、豬」來取代名字，他不想上學，嚴重自卑，對人生沒有盼望。

為了省錢念體育

就讀國中時，他的巨大體型引發橄欖球隊教練注意，問他「既然你不喜歡念書，要不要來打球？」體育班不用待在教室上輔導課，加上可以學雜費全免、每月有營養金，他馬上答應。

林昱成加入橄欖球校隊，開始重訓，高中後延伸體保生的身分到了校隊後，有更進階的重訓課表，大學轉念社工系，畢業後到高苑工商擔任當輔導老師。期間不斷訓練，從128公斤的肥宅男，成為79公斤有六塊肌的健身男神，25歲後開啟健身教練職涯。

再苦都不要輕易放棄

在健身的路上，他並非一帆風順，從無到有的這條路，走的很艱辛，曾經被譏笑「肚子像個牛蛙一樣，是要練什麼啊你！哈哈哈…」前幾年，母親離世，成為林昱成人生最重要的轉折點。

不管訓練再苦，林昱成都告訴自己，母親全身癱瘓在病床上，連最基本的大小便都無法自理，那麼痛苦的生活，母親依然堅持著活下去，「我憑什麼因為這點累、這點汗，這點狻痛，我就放棄？」

他堅持不放棄自己，不甩外界質疑聲浪，嘗試生酮、斷食、低碳、碳循環等方法，始終堅信自己可以完成每次的訓練及飲食，讓心伴隨著身體變得更強大。

奮力一搏為自己努力

如今28歲的林昱成，是擁有可愛孩子的新手爸爸，是教練課學生眼中的「男神老師」。

透過「有肌勵」，他想鼓勵更多人，不要心急，健身不是速成品，一天、兩天、三天、一個禮拜都無法看到成果，也許需要花三個月、半年、一年，「你付出多少努力，它就會給你多少回報，堅持會比努力來的更重要。」

不要覺得自己很苦，因為當你真的去看的時候，你會看到很多人比你更苦，比起一直在抱怨自己有多慘，不如奮力一搏，為自己而努力。