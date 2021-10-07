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有片！你不知道的冷「姿勢」 居然會讓膝蓋大損壞？

聯合新聞網 / 黃介璘
你不知道的冷「姿勢」 居然會讓膝蓋大損壞？（圖/Canva)
你不知道的冷「姿勢」 居然會讓膝蓋大損壞？（圖/Canva)

膝蓋！膝蓋！膝蓋！長期以來最容易被忽視的身體部位，年輕時不覺得有什麼問題，但往往年紀大了，各種膝蓋問題就出現了。物理治療師YouTuber「三個字SunGuts」今天要來跟大家分享3種不良的習慣，會導致膝蓋受傷，千萬不可忽視！

第一種是平常沒運動的人，為了想減肥而大量地開始運動，通常這些人因為平常沒運動，膝蓋附近的肌肉較無力，當開始採取跑跳的運動最容易傷害膝蓋。所以久未運動而要開始運動的人，千萬要記得循序漸進！第二種是工作必須採取跪姿或久蹲的人，一些職業例如幼兒教師、維修人員或家庭主婦等等，時常必須蹲著或跪著，久了也容易導致膝蓋磨損受傷。第三種是下樓梯或下山很快的人。首先，人體的膝蓋有一種「鎖扣機制」，這個機制就是當你腳伸直時，膝關節是鎖死的肌肉無法出力，當我們下樓梯使用後腳跟時，腳就會伸直膝關節鎖死，所有的力量都直接由關節骨頭跟韌帶吸收，當然就會對膝蓋造成非常大的壓力。如果是改由腳尖著地，腳會彎曲變成肌肉去吸收力量，雖然相對比較累，但也會減少對膝蓋的壓力。

綜合以上，大家一定要記得生活中容易輕忽的小舉動，長久下來可能就會磨損膝蓋唷！

原始影片：來瞧瞧

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