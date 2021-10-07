有片！萬能涼拌醬料 低卡清爽 適用各項料理
夏天就是要吃點冰冰涼涼才過癮！只要調好醬汁，就可以適用在任何一道料理！如涼拌高麗菜、蝦仁、小黃瓜等等……，而且絕對入味，酸辣過癮！
今天的影片以涼拌高麗菜荷包蛋為例，不到一分鐘的時間，教你做出低卡又美味的萬能醬料，可以當開胃菜也能當正餐，快跟著影片學起來，讓你吃得滿足不怕胖！
想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，吃得清爽零負擔！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言