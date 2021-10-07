有片！萬能涼拌醬料 低卡清爽 適用各項料理

夏天就是要吃點冰冰涼涼才過癮！只要調好醬汁，就可以適用在任何一道料理！如涼拌高麗菜、蝦仁、小黃瓜等等……，而且絕對入味，酸辣過癮！

今天的影片以涼拌高麗菜荷包蛋為例，不到一分鐘的時間，教你做出低卡又美味的萬能醬料，可以當開胃菜也能當正餐，快跟著影片學起來，讓你吃得滿足不怕胖！

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