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當全家都是胖子！46歲的她靠2招瘦身找健康

聯合新聞網 / 江柏蓉
46歲的黃慧雯，僅靠2招擺脫肥胖，找回健康人生。圖片由黃慧雯權「有肌勵」刊登
46歲的黃慧雯，僅靠2招擺脫肥胖，找回健康人生。圖片由黃慧雯權「有肌勵」刊登

當全家都是胖子，又有糖尿病家族史，你會選擇安然度日，還是努力改善生活？

黃慧雯接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，說明慢性病對生活造成的不便，並分享如何改善生活。

這不是我要的生活

因為全家都是胖子，所以生活習慣都相同，吃東西毫不忌口、不愛運動，漸漸的，也讓患有糖尿病的父親無法控制病情。

看著父親晚年必須倚賴輪椅，一週三次的洗腎生活，黃慧雯受到衝擊，喜歡自在生活的她根本無法想像這樣的生活，34歲那年，她決心減重。

身體出現警訊

黃慧雯嘗試各種減肥法，期間雖然瘦了17公斤，但隨著父親的離世，心情也受到影響，她靠大吃撫慰受創的心靈，身體卻因此亮紅燈。

她的血壓上升、三酸甘油脂飆高，膽固醇也不盡理想，體重更來到人生巔峰85公斤，她完全忽略肥胖對慢性病造成的傷害。

因為人情接觸的運動

直到兩年前，為了幫親戚捧場加入健身房，並參加減重社團，才了解到運動與飲食控制的重要，黃慧雯心想，如果連體重都無法控制，那要怎麼控制自己的生活？她開始戒油炸、含糖飲，只吃原型食物。

原本只敢在跑步機上快走的她，到現在完全愛上健身，不管是槓片、啞鈴、TRX都不放過，她重訓搭配有氧，讓線條越來越緊致。

擺脫過去的自己

運動後讓她的身型不再鬆垮，內臟脂肪數值開始下降，也能適時舒壓，讓頭腦更清晰。

兩年前的黃慧雯，以為自己一輩子都是胖子，現在的她體重與體脂大幅下降，成就都回饋在數字上，讓她更加堅信運動是最值得的投資，如今，也創立部落格推廣飲食運動的重要，期望能幫助更多對於減重感到迷茫的人走在對的道路上。

透過「有肌勵」，黃慧雯想鼓勵更多人：

想達到一件事情時，別只光說，還要行動！只要肯行動就先贏一半，因為減重是一連串的認知、態度與行為。最終，你會謝謝自己選擇這條路 走在健康的道路上。

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