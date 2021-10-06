有片！回歸跑步訓練 5個最重要法則

隨著疫情趨緩，不少人也開始重新穿回球鞋出門運動。但久久未運動又重新恢復訓練可要當心運動傷害。運動教練YouTuber 「哲睿Jerry」時常分享許多關於運動跑步的相關知識。今天他要來教大家，回歸訓練有5項重要的訓練法則不可不重視。非常適合久未運動或是受傷完要回歸訓練的粉絲。

首先，第一項是先做簡單的關節熱身，把筋骨打開，免得運動傷害。第二是快縮肌的訓練，譬如馬克操，讓快縮肌熟悉運動的感覺，也讓身體慢慢記憶起來。第三是低強度的有氧耐力，慢跑。輕鬆性的慢跑，以時間性為主不衝刺。特別是現在戴口罩運動，更要熟悉呼吸的節奏。第四點是伸展收操，在低強度的訓練之後，一定要搭配一些靜態的伸展，避免疲勞痠痛。最後一點，一定要有完整的計畫性訓練。切勿因為恢復訓練而操之過急，可以先從一星期2-3次開始，每次的訓練時間可以抓半小時到1小時。

以上就是回歸訓練後5項重要的法則，一起來看看影片吧。

原始影片：來瞧瞧

影片授權：@JheRueiLiang

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