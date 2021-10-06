鄉民票選十大正妹 超甜「學妹」現在發展讓人驚訝！

2018年，新竹縣長選戰激烈，候選人徐欣瑩陣營的幕僚李玫，被鄉民票選為帶旺選情十大正妹，成為直轄市外唯一入榜的正妹幕僚，被鄉民暱稱為「學妹」。選戰結束後，李玫正式走向舞台前，靠著表演、設計專長發光發熱。

李玫接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享她「把自己不會的，變成喜歡與擅長」的斜槓人生。

第一次踏入政治就走紅

李玫大學念土木工程、研究所攻讀視覺傳達設計，畢業後在徐欣瑩競選團隊負責文宣、美宣的設計，自從和「學姐」黃瀞瑩合拍影片後，一瞬間爆紅，溫柔甜美形象引發網友熱搜討論。

一開始李玫很不適應，遇到媒體鏡頭常顯尷尬，後來開始可以拿著與夥伴共同設計的農民曆、課表貼紙等文宣拍照，更在宣傳活動中化身「玫子姊姊」，和魔術師菲力一起擔綱主持。當時的李玫不知道，這一切的突破，都成為她後來的人生養分。

靠吃東西抗高壓

高壓的選戰工作環境，讓李玫長期靠零食紓壓，加上感情受挫後，更變本加厲，靠吃讓自己開心，短短幾個月就從50公斤胖到60公斤，後來也因選戰忙碌回家後沒體力運動，也會找各種理由逃避運動。

李玫的新陳代謝明顯降低，減肥更是難上加難，體態開始走鐘後，面對人群變得沒自信，不能隨心所欲買喜歡的衣服，整個人變得很消極，工作很晚吃宵夜又發胖，只好吃直銷產品減肥，瘦回49公斤，又開始復胖，不斷惡性循環。

選戰失利後

後來，多次縣長選舉民調第一名的選戰，打輸了。李玫離開政治圈，成為設計企劃師，她也拜師當年的主持夥伴菲力，訓練幕前表演技巧，疫情期間更開發了腹語表演的專長，加入菲力表演團隊，正式成為腹語師「玫子姐姐」。

隨著表演案件越來越多，兩人表演足跡踏遍全台，服務需求也更廣闊多元，「喜感娛樂文創」公司成立了，31歲的李玫創業成為負責人，從設計、表演、企劃等工作全都包。

很多人問李玫 「你的工作經歷也太不一樣了吧？」對她來說，工作雖然不同，但不變的是挑戰自我框架的心，「把自己不會的，變成喜歡與擅長」。相信人沒有極限，就算面對陌生領域，只要願意做，就可以適應、熟悉、到完全掌握。

玫子姐姐愛運動

在工作、感情的低潮期，李玫遇到了願意包容自己的伴侶，男友帶著她開始運動，先選擇自己喜歡的健身環境，每天晚上固定運動，透過深蹲與腹肌運動、重訓，鍛鍊大腿、臀部，過去鬆軟的身形變得緊實，「玫子姊姊」更甜美亮眼。

雖然隨著業務拓展，李玫的工作更忙碌、壓力更大，但因為有伴一起運動，身心靈都比較輕盈，壓力大不再亂吃東西，精神狀態也變好。

沒有不可能只是還沒做

如今的李玫，常以斜槓工作者身分四處演講，成為許多年輕人的學習楷模。她認為，斜槓的定義，不是什麼都要做，而是做一個東西到一個階段，再去做另外一件事，但你可以靠其中任何一個工作生活。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，找到自己喜歡做的事。什麼是自己喜歡做的事？你可以給自己很多挑戰和目標，其中你願意犧牲休閒時間，去學習努力的，就是喜歡的事。

「沒有不可能，只是還沒做」挫折是讓自己變得更強的最佳成份，從每段歷程更了解自己想要什麼，把所學的任何資源、人脈等等再帶到下階段，創造更多更不一樣的工作價值，給人們帶來滿滿的幸福就是最大成就感。