素人也能是偶像劇女主！ 運動愛情故事過程超展開
張茜雯從小就好奇，為什麼有人總是可以成為鎂光燈焦點，而沒自信的她，卻連走進健身房都要朋友陪。
為了改善體力接觸運動，竟在健身房裡遇見真愛，兩人一起鑽研重訓，今年10月初，張茜雯奪得健體全國賽雙料冠軍，這次換她成為眾人稱羨的健美女神。
普通人生精彩過
今年39歲的張茜雯，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她有如偶像劇般的運動愛情故事。
從小到大，張茜雯一直覺得自己是個普通人，長相平平、資歷平平、總是羨慕也好奇，為什麼總是有人可以成為眾人的焦點。
在2021年10月初，張茜雯奪下第四屆自然健美健體全國賽的雙料冠軍，成功獲取眾人目光，也因為熱愛健身，讓自己活得更有自信。
透過運動找自信
回想起五年前，剛接觸運動的自己，張茜雯表示很感恩上天給她的恩惠，因為她本人很害羞、很沒自信，甚至需要朋友陪同，才敢踏入健身房運動。
張茜雯到了健身房意外發現，在IG上長期追蹤的健身帳號，經營者本人就跟她在同一個空間，因為有共同話題和宗教信仰，兩人很快就交往、結婚，偶像劇般的邂逅，更是讓身旁親友都羨慕。
原本只是想改善體力而運動的張茜雯，在健身房遇到真愛，也因為老公熱愛重訓，自己也開始鑽研，當體態出現變化時，張茜雯才發現，自己原來可以這麼美。
產後居然身材走樣
但是維持身材真的不容易，張茜雯產後身材大走樣，身高只有155公分的她，一路暴肥到60公斤，原以為有在運動的自己，產後恢復的速度應該比別人快，沒想到卻事與願違。
張茜雯將這份低落化成力量，閉關訓練兩個多月，體脂減掉20%，體重回復到45公斤，努力瘦回產前體態，也成為正職的健身教練，和先生共同打拼健身房的事業。
能夠從運動零基礎到成為健身教練，張茜雯要感謝身兼教練的老公，多虧老公的陪伴，她才能夠從一個只會做有氧運動的人，到現在可以指導別人重訓的專家。
享受過程很重要
張茜雯現在一邊經營健身房的事業、準備健體比賽，還要照顧家庭和小孩，緊湊忙碌的生活，她反而樂在其中。
10月初奪得冠軍後，緊接著她還有下一場健美比賽，問她為何如此執著，張茜雯表示：「這是一個能展現自信，專屬於我的舞台」
透過「有肌勵」，張茜雯想要鼓勵更多人：
我的確很平凡，可是我讓自己不平凡，想要過得精彩，就去挑戰你原本認為不可能的事吧，或許你會在過程中，找到屬於自己的價值。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言