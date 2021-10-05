素人也能是偶像劇女主！ 運動愛情故事過程超展開

張茜雯從小就好奇，為什麼有人總是可以成為鎂光燈焦點，而沒自信的她，卻連走進健身房都要朋友陪。

為了改善體力接觸運動，竟在健身房裡遇見真愛，兩人一起鑽研重訓，今年10月初，張茜雯奪得健體全國賽雙料冠軍，這次換她成為眾人稱羨的健美女神。

普通人生精彩過

今年39歲的張茜雯，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她有如偶像劇般的運動愛情故事。

從小到大，張茜雯一直覺得自己是個普通人，長相平平、資歷平平、總是羨慕也好奇，為什麼總是有人可以成為眾人的焦點。

在2021年10月初，張茜雯奪下第四屆自然健美健體全國賽的雙料冠軍，成功獲取眾人目光，也因為熱愛健身，讓自己活得更有自信。

透過運動找自信

回想起五年前，剛接觸運動的自己，張茜雯表示很感恩上天給她的恩惠，因為她本人很害羞、很沒自信，甚至需要朋友陪同，才敢踏入健身房運動。

張茜雯到了健身房意外發現，在IG上長期追蹤的健身帳號，經營者本人就跟她在同一個空間，因為有共同話題和宗教信仰，兩人很快就交往、結婚，偶像劇般的邂逅，更是讓身旁親友都羨慕。

原本只是想改善體力而運動的張茜雯，在健身房遇到真愛，也因為老公熱愛重訓，自己也開始鑽研，當體態出現變化時，張茜雯才發現，自己原來可以這麼美。

產後居然身材走樣

但是維持身材真的不容易，張茜雯產後身材大走樣，身高只有155公分的她，一路暴肥到60公斤，原以為有在運動的自己，產後恢復的速度應該比別人快，沒想到卻事與願違。

張茜雯將這份低落化成力量，閉關訓練兩個多月，體脂減掉20%，體重回復到45公斤，努力瘦回產前體態，也成為正職的健身教練，和先生共同打拼健身房的事業。

能夠從運動零基礎到成為健身教練，張茜雯要感謝身兼教練的老公，多虧老公的陪伴，她才能夠從一個只會做有氧運動的人，到現在可以指導別人重訓的專家。

享受過程很重要

張茜雯現在一邊經營健身房的事業、準備健體比賽，還要照顧家庭和小孩，緊湊忙碌的生活，她反而樂在其中。

10月初奪得冠軍後，緊接著她還有下一場健美比賽，問她為何如此執著，張茜雯表示：「這是一個能展現自信，專屬於我的舞台」

透過「有肌勵」，張茜雯想要鼓勵更多人：

我的確很平凡，可是我讓自己不平凡，想要過得精彩，就去挑戰你原本認為不可能的事吧，或許你會在過程中，找到屬於自己的價值。