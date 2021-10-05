有片！鮮奶油掰掰！優格水果三明治更健康

張茜雯從小就好奇，為什麼有人總是可以成為鎂光燈焦點，而沒自信的她，卻連走進健身房都要朋友陪。 為了改善體力接觸運動，竟在健身房裡遇見真愛，兩人一起鑽研重訓，今年10月初，張茜雯奪得健體全國賽雙料冠軍，這次換她成為眾人稱羨的健美女神。

2021-10-05 09:00