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有片！鮮奶油掰掰！優格水果三明治更健康
疫情趨緩、秋高氣爽，又是野餐的好季節。冰涼的飲料搭配餅乾甜點等輕食，想必是許多人野餐的基本組合。今天呢！時常分享自製輕食的YouTuber「批批在日本幹嘛」要來教大家自製水果三明治！快來一起看看吧。
這次水果三明治最大特色就是不使用以往的鮮奶油，改成希臘優格，除了吃起來負擔較低，比較小的寶寶也能一起共食。另外，水果本身就有甜味，也不用另外加糖囉！「批批在日本幹嘛」也有特別說，如果是吃素或有乳糖不耐症的人可以改成豆乳優格，豆乳優格是使用大豆做成的優格，熱量更低。如果是使用一般優格，要記得先脫水再來使用哦，因為一般優格的水分太多吐司吸水會變得很軟爛。
完整影片：來瞧瞧
批批在日本幹嘛YT：點我看
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