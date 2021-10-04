阿嬤都比你厲害是真的！ 83歲阿嬤神速爬劍龍陵狠甩山友

海拔落差達700公尺的劍龍陵、拉繩攀岩才能登頂的的五寮尖，不少年輕人挑戰都失敗，但83歲的阿嬤張王菊卻都輕鬆完成，讓山友們都驚呼「阿嬤都比你厲害，是真的！」身手俐落的她，更成為登山界網紅。

張王菊接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，獨家揭露她的爬山人生。

愛爬山的家庭主婦

「很多人說，我怎麼帶老人家爬那麼危險的地方？其實這對我姑姑來說，根本就是日常生活。」幫張王菊拍下爬山紀錄影片的，是她43歲的姪子王昭閔。姑侄倆相約爬山，已經長達30多年。

張王菊表示，自己是普通的家庭主婦，年輕時就一直在爬山，一周有四到五天都固定會爬承天禪寺、觀音山，晚上就回家煮飯。她有四個兒女、六個孫子女

，因為長期運動關係，個性一直都樂觀開朗，積極正向。

姑侄倆的爬山歷險

王昭閔回憶，國小的時候就跟姑姑一起參加登山隊，每周日早上5點半起床坐公車到登山口集合，一直到國中畢業才沒再和姑姑一起爬山。開始工作以後，更因忙碌生活，停止爬山20多年。

兩年多前王昭閔面臨職涯轉換，生活沒重心，想起童年時和姑姑的回憶，決定再約姑姑爬山，也因為攝影師工作背景，決定拍影片紀錄，設立YouTube頻道「大笨軍團」，希望透過影片鼓勵更多老人家出門運動。

姑侄倆的爬山紀錄遍布雙北市，其中必須攀繩向上的五寮尖幾乎每周都造訪，被稱為「郊山之王」的劍龍稜，張王菊更是輕鬆穿越超陡路線、傾斜岩壁、攀繩登山，就像在走公園健身步道一般，完全臉不紅氣不喘。

爬山是生活方式

很多長者都不願意出門，也許是行動不方便，也許是懶得行動，面對部分網友抨擊「年紀大為何去危險的地方找死？」其實，張王菊是從年輕時就培養好體力，每次爬山前都自己做好評估，為自己的行動負責。

對她來說，爬山是長久累積的生活方式，每天可以出門活蹦亂跳，想爬什麼山就爬什麼山，走登山步道只是散步走路，不叫爬山，她專門挑樓梯少的、沒去過的，姪子會負責拍片紀錄路徑、難度，幫助其他山友未來爬山時更容易。

王昭閔指出，爬山過程是很好的生活學習，沒路時就選擇撤退，不用堅持一定要走完，慢慢學習、克服，難走的時候就手腳並用，善用頭腦思考，不追求單攻，不求快、不求厲害，姑侄倆爬山只追求身體健康、到處走走看看。

不是你不行只是你不想

透過「有肌勵」，83歲的張王菊想鼓勵更多人，不管年紀多大，都不要害怕走出來，如果覺得很困難，大不了撤退就是了。

大多數人總是習慣先否定自己，覺得好難、走不動，其實根本只是不想走。勇敢跨出第一步，累了就休息，休息夠了就繼續走，慢慢走，一定可以越來越好。