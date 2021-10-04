快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤都比你厲害是真的！ 83歲阿嬤神速爬劍龍陵狠甩山友

聯合新聞網 / 張念慈
83歲阿嬤張王菊輕鬆攀陡山，網友驚呼「阿嬤都比你厲害，是真的！」。圖片由王昭閔授權「有肌勵」刊登
83歲阿嬤張王菊輕鬆攀陡山，網友驚呼「阿嬤都比你厲害，是真的！」。圖片由王昭閔授權「有肌勵」刊登

海拔落差達700公尺的劍龍陵、拉繩攀岩才能登頂的的五寮尖，不少年輕人挑戰都失敗，但83歲的阿嬤張王菊卻都輕鬆完成，讓山友們都驚呼「阿嬤都比你厲害，是真的！」身手俐落的她，更成為登山界網紅。

張王菊接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，獨家揭露她的爬山人生。

愛爬山的家庭主婦

「很多人說，我怎麼帶老人家爬那麼危險的地方？其實這對我姑姑來說，根本就是日常生活。」幫張王菊拍下爬山紀錄影片的，是她43歲的姪子王昭閔。姑侄倆相約爬山，已經長達30多年。

張王菊表示，自己是普通的家庭主婦，年輕時就一直在爬山，一周有四到五天都固定會爬承天禪寺、觀音山，晚上就回家煮飯。她有四個兒女、六個孫子女

，因為長期運動關係，個性一直都樂觀開朗，積極正向。

姑侄倆的爬山歷險

王昭閔回憶，國小的時候就跟姑姑一起參加登山隊，每周日早上5點半起床坐公車到登山口集合，一直到國中畢業才沒再和姑姑一起爬山。開始工作以後，更因忙碌生活，停止爬山20多年。

兩年多前王昭閔面臨職涯轉換，生活沒重心，想起童年時和姑姑的回憶，決定再約姑姑爬山，也因為攝影師工作背景，決定拍影片紀錄，設立YouTube頻道「大笨軍團」，希望透過影片鼓勵更多老人家出門運動。

姑侄倆的爬山紀錄遍布雙北市，其中必須攀繩向上的五寮尖幾乎每周都造訪，被稱為「郊山之王」的劍龍稜，張王菊更是輕鬆穿越超陡路線、傾斜岩壁、攀繩登山，就像在走公園健身步道一般，完全臉不紅氣不喘。

爬山是生活方式

很多長者都不願意出門，也許是行動不方便，也許是懶得行動，面對部分網友抨擊「年紀大為何去危險的地方找死？」其實，張王菊是從年輕時就培養好體力，每次爬山前都自己做好評估，為自己的行動負責。

對她來說，爬山是長久累積的生活方式，每天可以出門活蹦亂跳，想爬什麼山就爬什麼山，走登山步道只是散步走路，不叫爬山，她專門挑樓梯少的、沒去過的，姪子會負責拍片紀錄路徑、難度，幫助其他山友未來爬山時更容易。

王昭閔指出，爬山過程是很好的生活學習，沒路時就選擇撤退，不用堅持一定要走完，慢慢學習、克服，難走的時候就手腳並用，善用頭腦思考，不追求單攻，不求快、不求厲害，姑侄倆爬山只追求身體健康、到處走走看看。

不是你不行只是你不想

透過「有肌勵」，83歲的張王菊想鼓勵更多人，不管年紀多大，都不要害怕走出來，如果覺得很困難，大不了撤退就是了。

大多數人總是習慣先否定自己，覺得好難、走不動，其實根本只是不想走。勇敢跨出第一步，累了就休息，休息夠了就繼續走，慢慢走，一定可以越來越好。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

阿嬤都比你厲害是真的！ 83歲阿嬤神速爬劍龍陵狠甩山友

海拔落差達700公尺的劍龍陵、拉繩攀岩才能登頂的的五寮尖，不少年輕人挑戰都失敗，但83歲的阿嬤張王菊卻都輕鬆完成，讓山友們都驚呼「阿嬤都比你厲害，是真的！」身手俐落的她，更成為登山界網紅。

有片！給膝蓋疼痛者的下肢訓練 強化膝蓋

你是不是有膝蓋疼痛，想要強化膝蓋，卻不知道如何強化的困擾呢？運動膝蓋痛真的好苦！今天教你一套下肢訓練來強化膝蓋和大腿！

有片！10分鐘深蹲大全 瘦腿練出蜜桃臀

想擁有緊實翹臀，怎能少了深蹲？深蹲是增肌的基礎訓練，可以增強全身力量，不僅可以穩定核心肌群，更是鍛鍊下半身的利器！

有片！舒緩肩夾擠症候群 3個動作搞定！

成年人肩膀痛的問題，除了大家熟知的五十肩之外，另一個就是肩夾擠症候群。肩夾擠症候群好發於成年人身上，當年歲逐漸增長後，組織退化或受傷狀況會更明顯。今天物理治療師「詹珞瑤」要來教大家3個方法舒緩肩夾擠症候群。

長期憂鬱恐慌症失去一切 她做對一件事把人生找回來

長達十多年的時間，曾玟萍受憂鬱、恐慌症所苦，躲在家中不敢出門，丟了辛苦打拼的主管工作；五年前她開始運動，學會和疾病共存，更考取健身教練，專注幫助身體退化者校正訓練；笑容和人生，在淚水中一個一個回來了。

有片！1分鐘香蕉風味鬆餅教學 簡易不加糖

想吃鬆餅，但又怕熱量太高，或是製作過程太麻煩？今天教你做超簡單鬆餅，全程不加糖，只靠水果提味，吃起來鬆鬆軟軟像雞蛋糕！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。