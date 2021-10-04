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有片！食物掉地上3秒內可吃？ 專家這樣說

聯合新聞網 / 黃介璘
食物掉地上3秒內可吃？ 專家這樣說（圖/Canva)
食物掉地上3秒內可吃？ 專家這樣說（圖/Canva)

相信很多人都有這樣的經驗，食物不小心掉在地上，但很迅速的撿起來，然後告訴自己「3秒內，還可以吃」。但是食物掉地上3秒內撿起來吃是真的可以嗎？今天營養師「李婉萍」要來解答囉。

其實這邏輯很簡單，今天一塊食物掉在乾淨的地上，相信有不少人都會告訴自己3秒內可以撿起來吃。但如果今天一塊食物掉在超髒的地上呢？管它有沒有3秒，應該不會有人敢撿起來吃吧。所以食物掉地上跟3秒內能不能撿起來吃是無關的。營養師也指出，今天就算是「看似」乾淨的地板，但怎麼能確定前一秒才有沒有人打噴嚏，而飛沫都在地板上呢？

所以食物掉在地上就不要再撿起來吃囉！

原始影片：來瞧瞧

影片授權：@李婉萍的營養天地

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