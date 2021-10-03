有片！給膝蓋疼痛者的下肢訓練 強化膝蓋

血氧是我們不能忽視的元素。但什麼是血氧呢？血氧是血液當中氧飽和血紅蛋白相對於總血和蛋白的比例。簡單來說就是血當中的氧氣含量。為什麼會說非常重要，因為血氧若低於一定的數值可能就會傷及身體的器官。如果今天激烈運動後，血氧會降低嗎？知名運動教練「哲睿Jerry」今天要來教大家關於血氧的幾個觀念哦！

2021-09-30 17:29