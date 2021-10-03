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有片！給膝蓋疼痛者的下肢訓練 強化膝蓋

聯合新聞網 / 江柏蓉
由於每人的膝蓋狀況不依，做動作時，請依照自身的身體狀況做調整。圖/Canva
由於每人的膝蓋狀況不依，做動作時，請依照自身的身體狀況做調整。圖/Canva

你是不是有膝蓋疼痛，想要強化膝蓋，卻不知道如何強化的困擾呢？運動膝蓋痛真的好苦！今天教你一套下肢訓練來強化膝蓋和大腿！

配合詳細解說，影片中將會一步一步帶你完成這套下肢訓練，另外，影片也聲明，由於每個人的膝蓋狀況不一樣，在做動作時，請依照自身的身體、關節狀況來做調整！準備好一張椅子及一個後墊子，跟著Gladys Fit Life找回腿部健康！

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Gladys Fit Life/IG：點我看

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