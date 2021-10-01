長期憂鬱恐慌症失去一切 她做對一件事把人生找回來

長達十多年的時間，曾玟萍受憂鬱、恐慌症所苦，躲在家中不敢出門，丟了辛苦打拼的主管工作；五年前她開始運動，學會和疾病共存，更考取健身教練，專注幫助身體退化者校正訓練；笑容和人生，在淚水中一個一個回來了。

曾玟萍接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，揭露這段找回人生的故事。

你是不是神經病啊

曾玟萍過去從事服務業，身為店主管的她每天早工作超過12個小時，幾乎沒有休假日，就連過年、小孩上幼兒園到小學這段期間，她都無法陪在孩子身旁，24時待命的狀態，連走路都懶，只靠吃很少來維持外表纖細。

兒子上幼兒園時，她發現自己常常覺得心悸不舒服、身體各處都在疼痛，後來狀況越來越嚴重，躺在床上也頭暈、坐著都在喘，但各科檢查都沒問題，親友嫌棄疑神疑鬼的她，問「你是不是神經病啊！」

在醫生建議下她轉掛精神科，評估0到10分的痛苦指數她竟高達7分，開始長期看心理醫生，更因恐慌到只要一踏出家門，就氣喘到快死了，根本無法工作，只能離職捨下打拼的一切。

看卡通都會哭

在家10 多年期間，女兒意外誕生，新生命卻誘發更嚴重的產後憂鬱，因為服用抗憂鬱恐慌藥物無法餵母奶，讓曾玟萍不知道還可以為孩子做些什麼，連看卡通連想哭，才出門就回家。

身高168公分的她，生產後胖到快80公斤，體脂肪高達41%，靠著少吃、節食瘦到50公斤，但氣色更差、頭髮狂掉。

曾玟萍對很多事情都不再感興趣，試著做以前喜歡的事、逛逛買東西等，都一樣完全提不起勁，整天就像布偶癱在沙發上什麼事都不做，長期服藥控制情緒，卻只讓她整天昏睡，同樣做不了任何事。

靠運動找回健康

5年前，曾玟萍上網跟著影片做運動，亂嘗試的結果卻常受傷，她下定決心進健身房請教練。靠著重量訓練和維持運動習慣，漸漸找到興趣和情緒出口，一堅持就是五年多。

曾玟萍更考取國際體適能教練證照，持續進修下結識一群教練好友，以往瘦的病懨懨的體態現在是有運動的健康美，很多衣服都能駕馭，人也變得有自信。

幫助退化性的人運動

如今，曾玟萍是學生眼中熱情開朗的「小貓教練」，專注在校正訓練領域，透過和物理治療師配合，幫助有退化性的人運動。

她幫助80幾公斤重的母親，透過正確飲食減下體重，減緩退化性關節、心律不整問題；有親友乳癌開刀、化療，她提供飲食建議，協助保持體重。撐過化療， 父親下背腰椎開刀，也是她協助評估、校正，規劃適當運動找回活力。

學會放慢腳步愛自己

今年45歲的曾玟萍如今仍努力與憂鬱、恐慌共存，偶爾會有快發作的感覺，就把眼前的事暫停，也許是跟老公到淡水遊玩、聽駐唱歌手唱歌，感受就會好很多，過去像陀螺般打轉的她，學會不要走太快太累，給自己喘息空間。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，很多女性為家庭、工作辛勞付出，卻忽略自己，記得要多愛自己一點，如果走太快了，就放慢腳步，嘗試改變、選擇做自己喜歡的事、找到理想，把人生主控權拿回來。