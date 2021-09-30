有片！1分鐘香蕉風味鬆餅教學 簡易不加糖

想吃鬆餅，但又怕熱量太高，或是製作過程太麻煩？今天教你做超簡單鬆餅，全程不加糖，只靠水果提味，吃起來鬆鬆軟軟像雞蛋糕！

不到一分鐘的時間，教你利用簡易食材及平底鍋做出美味的美式鬆餅，在製作鬆餅風味時，除了香蕉，你也可以用其他喜歡的水果做替代，只要記得避免水分過多的水果，不然下鍋的時候會無法成形喔！

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