聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！1分鐘香蕉風味鬆餅教學 簡易不加糖
想吃鬆餅，但又怕熱量太高，或是製作過程太麻煩？今天教你做超簡單鬆餅，全程不加糖，只靠水果提味，吃起來鬆鬆軟軟像雞蛋糕！
不到一分鐘的時間，教你利用簡易食材及平底鍋做出美味的美式鬆餅，在製作鬆餅風味時，除了香蕉，你也可以用其他喜歡的水果做替代，只要記得避免水分過多的水果，不然下鍋的時候會無法成形喔！
想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你既飽口福又不怕胖！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言