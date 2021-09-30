有片！激烈運動後血氧會降低？專家：正常要高於這個數值
血氧是我們不能忽視的元素。但什麼是血氧呢？血氧是血液當中氧飽和血紅蛋白相對於總血和蛋白的比例。簡單來說就是血當中的氧氣含量。為什麼會說非常重要，因為血氧若低於一定的數值可能就會傷及身體的器官。如果今天激烈運動後，血氧會降低嗎？知名運動教練「哲睿Jerry」今天要來教大家關於血氧的幾個觀念哦！
哲睿Jerry教練指出，正常的血氧濃度數值要高於95%，有的時候可能會因為工作太過疲勞或是運動後尚未完全恢復而略有降低。但如果血氧濃度低於90%甚至到80%就要注意了，這時就有低血氧的症狀。嚴重的話恐會傷及身體器官哦
哲睿Jerry教練也在影片中分享許多關於血氧的其他知識，一同來看看吧！
原始影片：來這看
影片授權：@JheRueiLiang
哲睿Jerry YT：點我看
哲睿Jerry FB：點我看
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