9歲女孩被絞肉機截去左手 長大後她的美讓人讚嘆

那一年，9歲的王蜀蕎在菜市場幫忙絞豬肉，沒想到左手突然被絞進去，成為血肉模糊絞爛的殘體。43年後，當年每天哭著問「我的手會不會再長出來？」的小女孩長大了，殘疾的身體，讓她幫助更多人看到陰暗中的光亮。

王蜀蕎接受全台大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享她的人生轉折故事。

我只是想幫忙

「啊！」淒厲的慘叫聲傳遍市場，9歲的王蜀蕎左手被電動式絞肉機絞入，她痛得大叫後就因失血昏迷。再醒來時，左手5個手指跟手掌都不見了，病床旁的塑膠袋包著血肉模糊絞爛的肢體。

突然失去了左手，小蜀蕎常問母親「我的手，會像小木偶的鼻子一樣再長出來嗎？」，媽媽為了彌補女兒的遺憾，用毛線手套塞入棉花，再放一支做衣服的尺，縫在長袖襯衫前端，讓王蜀蕎當作假手，好像手還在。

「你就是手賤，愛玩亂碰手才會不見。」面對外界批評恥笑，王蜀蕎委屈卻不敢說明「我只是想幫忙」她總是將截肢的左手藏在衣服下，自卑不已。

手殘也可以多才多藝

因斷了左手，王蜀蕎的身體常不自覺歪向一邊，父親讓她練書法、畫畫端正身體，啟發她愛上傳統書畫。她也努力克服沒有10根手指的缺陷，跟媽媽一起成立手染服飾工作室，多才多藝讓她更有自信，終於敢正視自己。

她和丈夫鄭振貴的相戀，則是無心插柳。當年她與女同事搭上老公開的計程車，原本想幫女同事「泡老公」，沒想到當「電燈泡」的她竟變成了新娘。為了讓公婆認同少了一隻手也可以過很好，她特地做了一整桌菜，獲得婆家接納。

舞動人生站在台前

成為家庭主婦後，王蜀蕎為家計奔波逐漸失去生活重心，父母的離世更在此時重創她，卻也讓她鼓起勇氣，決定實現自己多年的設計夢，她選擇到實踐大學服裝設計系進修，人生從此不同了，視野大開，開始想「我還可以做什麼？」

1997年她看到中國千手觀音表演「肢體殘缺竟然可以那麼美！」，至此打開心結，開始學舞更和其他身障者共組舞團，將自己的服裝設計技術帶進舞蹈中，2008年獲得周大觀熱愛生命獎，隔年拿到內政部金鷹獎，成為身障者楷模。

登玉山游日月潭樣樣來

2014年王蜀蕎為幫其他身障者圓夢，她決定攀登玉山，但因天生體質敏感，加上從沒挑戰過極端體力，家人紛紛反對，女兒還抱著她哭「媽咪不要去」。單手攀爬過程中，她邊走邊哭，但依然堅定「我想證明身障者也可以挑戰自我！」。

成功攀登玉山的經驗，讓她開啟「陪伴身障者圓夢」之路。她陪腦性麻痺女孩用三輪車輔助跑完五公里路跑、陪唐氏症孩子游日月潭….，「我再也不想停留在原地踏步，接下來我要用自己力量，協助更多想圓夢的人。」

助人找到心靈平靜

王蜀蕎四處演講分享故事，8 年前更進入台北監獄擔任心理輔導師。不少受刑人寫信給她，「你克服挫折的精神，讓我們很感動，雖然未來出獄仍有困難重重，但我很有信心，因為你可以當我們的目標。」

她也與其他斷手、斷腳的身障者一起學習折氣球，舉辦折氣球展，鼓勵長久封閉自己的身障者投入活動，走入人群。王蜀蕎到幼稚園當志工，讓小朋友們從害怕，轉變成理解，進而能尊重身體有殘疾的人。

我的美麗從左手開始

52歲的王蜀蕎，如今由內而外散發出自信光彩「因為這隻斷肢，讓我更美麗，走出不一樣的人生！」

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，遇到不順遂或挫折時，不要一直糾結專注在不好的事件上，而應該學習轉念，思考發生這件事的背後，也許有其他目的，從中學會更多，生命自然會開出美麗花朵。