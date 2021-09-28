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靠暴食療癒自己 轉職卻遇疫情失業潮 羅欣怡待業10個月 竟靠運動找到人生方向

聯合新聞網 / 林祐遙
靠暴食宣洩、轉職遇疫情失業潮，羅欣怡靠運動翻轉人生。照片由羅欣怡授權「有肌勵」刊登
靠暴食宣洩、轉職遇疫情失業潮，羅欣怡靠運動翻轉人生。照片由羅欣怡授權「有肌勵」刊登

「大吃大喝真的好爽快」，這是羅欣怡原本過生活的方式，因為職場壓力，只能靠吃宣洩，不知不覺體重飆升到91公斤、體檢診出中度脂肪肝。

原本打算轉換跑道，卻遇疫情失業潮，找工作不順、身體狀況不好，還面臨中年失業的恐慌，但天生樂觀的羅欣怡卻格外珍惜多出來的時間，還靠運動找到人生方向。

壓力大到靠吃發洩

今年42歲的羅欣怡，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她靠運動找回健康，甚至挑戰不可能任務的勵志故事。

羅欣怡是一位行政會計人員，隨著資歷越久，接觸的工作範圍變大，原本就對會計不太拿手的她，為了補足職能上的不足，下班額外進修會計課程，邊上班、邊上課讓她壓力逐漸變大。

因為長期坐在辦公室，下班還要趕去進修，緊湊的生活讓羅欣怡沒時間照顧健康，也因為壓力大，她會吃得飽飽的去上課，睡前再吃宵夜來慰勞辛苦一天的自己。

罹患中度脂肪肝

大吃後的飽足感真的好療癒，羅欣怡只要壓力大，就靠進食來宣洩，一個人去吃迴轉壽司，基本都是10盤起跳，吃飽後再吃甜點，長期下來，體重來到91公斤。

真正讓羅欣怡驚覺健康問題，是膝蓋逐漸承受不了重量、爬樓梯喘到不行，體檢診出中度脂肪肝，更是讓她受到打擊。

去年12月，羅欣怡決定離開不擅長的會計領域，鼓起勇氣轉換跑道，卻遇疫情爆發，找工作失利，身體又不好，讓她心情更加憂鬱、無助。

初次挑戰10公里馬拉松

為了健康，羅欣怡一週有六天會去健身房運動，有氧、重訓、飲食管理，讓她在十個月內，不僅瘦了10公斤，原先走路就會喘的她，還挑戰10公里馬拉松。

首次參加馬拉松的羅欣怡，是用邊走邊跑的方式完成，成績雖然不盡理想，還讓腳指頭起水泡、瘀青，但羅欣怡沒有因此而洩氣，而是打算報名接下來的馬拉松賽事，要證明自己：「我可以！」

離職、待業、疫情失業潮，好多人的計畫都被打亂，甚至覺得人生毫無方向，但羅欣怡卻認為她賺到好多時間，她開始運動、經營手作教室，少了職場壓力，也不再靠暴食療癒心情。

既來之則安之

2021年台灣疫情的爆發，讓許多人迎來措手不及的挑戰，有人失業、有人轉職失敗，每天擔心接下來該怎麼辦的時候，羅欣怡卻從運動中找到屬於自己的人生方向。

羅欣怡承受近10個月完全零收入的壓力、中年失業的恐慌，曾一度迷失方向的她，靠著運動找回健康，還因此產生熱忱，準備報考健身教練的培訓，希望未來可以幫助更多人鍛鍊健康的身體。

透過「有肌勵」，羅欣怡想要告訴更多人：

生活就是把原本該好好過的生活過好，認真去做自己該做好的事情，這樣才是對自己負責。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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