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有片！八分鐘間歇式跳繩 把握「黃金30秒」全身燃脂
如果你想透過跳繩維持體態，那麼時間規劃很重要！很多人以為只要持續跳就能燃脂，但其實是要把握「黃金30秒」，今天的八分鐘間歇式跳繩訓練，讓你有效瘦身燃脂！
影片中跳30秒休息15秒，一共跳10組，中間可以用不同重量的跳繩做替換，在訓練心肺的同時也能訓練肌肉，另外，記得在跳繩的前後先做好伸展，才能避免扭傷或膝蓋疼痛的困擾，快跟著HBA-Life一起跳起來！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起燃燒脂肪！
HBA-Life頻道：點我看
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