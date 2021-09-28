有片！肩頸痠痛靠按摩？專家曝正確觀念！

低頭滑手機、坐姿不良經常讓人覺得脖子肩膀緊繃、痠痛，不少人會藉由按摩舒緩痠痛，但有的時候卻是按摩完更痠痛。究竟是什麼原因導致這樣呢？來聽聽看知名YouTube頻道中西醫師「阿銘師x鍼還傳」的解說吧！

阿銘師指出，肩頸痠痛可能的原因有3種。1、身體無力且虛弱；2、其它肌肉緊繃導致肩頸痠痛；3、身體受風寒變緊繃。阿銘師也特別針對這3點詳述其原因，並教導觀眾如何藉由簡單的方式檢測跟紓解痠痛。

另外阿銘師也分享「橫膈膜檢測」的方法，讓觀眾更瞭解肩頸痠痛的原因與紓解方法，在影片中也能釐清許多觀念，快來一起看看吧～

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影片授權：@阿銘師x鍼還傳

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