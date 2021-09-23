不當節食造成發育停滯 98公斤學生妹蛻變為苗條攝影造型師

因為愛吃，體重飆達98公斤，為了能與喜歡的人匹配，楊景雯不擇手段運動、節食，卻因為錯誤方法讓她停止發育。

以前的她運動是為了感情，現在的她運動是為了自己，她是如何一步一腳印，成為心目中理想的自己？

同學眼中的肥雯

楊景雯接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她追求目標一定要達成的毅力，以及運動帶來的轉變。

楊景雯從小愛吃，在國小時，只要每升一年級就胖10公斤，她被同學嘲笑、排擠，每當遇到拔河比賽，總是第一個被拱出去。

小學六年級的她喜歡上一位42公斤的男生，即使雙方互相喜歡，卻因為體型的差異招來輿論，她開始運動搭配節食，決心減肥。

極端的減肥法

楊景雯兩天只吃一片大波露，喝舒跑不喝水，每天跑400公尺操場20圈，再做800下仰臥起坐。

兩個月的時間，她甩掉50公斤，堅強的毅力讓她成功瘦身，卻也因為不健康的節食法讓她營養不均，錯過成長的黃金時期，她的身高就此停滯。

朝目標努力邁進

瘦下來的楊景雯停止運動，專研她喜愛的造型、攝影，但隨著年紀增長，她發現她的代謝逐漸變差，無法像從前一樣少吃幾餐就能瘦。

直到三年前，她喜歡上一位健身男孩，於是她開始上健身房重拾運動，努力成為自己理想中的樣子。

為自己努力一次

對楊景雯來說，健身就像在練遊戲技能，依照自己的需求局部鍛鍊，她練二頭，因為要搬運攝影器材，她練腹肌，這樣怎麼吃都不會有小腹。

漸漸的，楊景雯體態越來越好，不僅肌肉變得有力，扛器材不再腰痠背痛，臀腿及背部也變得緊實，甚至改善長期的駝背問題，現在的她是名攝影造型師，熱愛登山、生活、紀錄美的事物，也紀錄著自己的蛻變。

透過「有肌勵」，楊景雯想鼓勵更多人：

跨出第一步不一定能看到改變，但當你知道自己想成為什麼樣子，並付諸行動、決心達到目的，你就會享受這一切。