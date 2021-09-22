【直播預告】身心靈極致放鬆 舒緩瑜珈釋放肩頸壓力

Verna在戀愛中還是一位見習生，不管男友說什麼，她永遠只會點頭，想像不出她在朋友圈裡是一位超有主見的活潑女孩。 分手後竟然難過到把生活過成爛泥，每天耍廢、不想出門，眼看別人的大學生活逐漸繽紛，Verna靠運動轉移注意力，提早在戀愛學分裡學會了：「要懂得把時間花在自己身上。」

2021-09-21 09:00