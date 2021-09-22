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【直播預告】身心靈極致放鬆 舒緩瑜珈釋放肩頸壓力
許多上班族因久坐關係常會有肩頸疼痛或腰痠背痛等問題，但粉絲別擔心，9月23日晚上8點，全台女性健身社群「有肌勵」邀請到瑜珈老師「天天」準備要來帶大家用最簡單的瑜珈動作舒緩肩頸壓力。
如果粉絲也常覺得有肩頸痠痛等問題，9月23日晚上8點千萬不能錯過這場直播！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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