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有片！下班後的舒壓儀式 5招緩解腰痠背痛

聯合新聞網 / 黃介璘
下班後的舒壓儀式 5招緩解腰痠背痛(圖/Canva)
下班後的舒壓儀式 5招緩解腰痠背痛(圖/Canva)

不少上班族習慣在下班後去按摩舒緩一整天的疲勞與痠痛，但現在疫情期間，能盡量減少與人接觸才是安全上策，那就該如何舒緩痠痛呢？知名YouTuber 「凱蒂瑜珈Flow With Katie」今天要來教大家5招緩解腰痠背痛的方法，自己在家就能完成哦！

久坐容易造成腰痠背痛、肩頸疼痛，長期忽視還可能會造成更嚴重的傷害哦！各位久坐的上班族不妨準備一張瑜珈墊，一起跟著瑜珈老師緩解腰痠背痛。這些瑜珈動作不僅可以放鬆胸椎、腰椎，改善體態，還能幫助放鬆緊繃肌肉，與強化背部肌群，有效舒緩疼痛問題。

瑜珈老師「凱蒂瑜珈Flow With Katie」時常在個人頻道上分享許多瑜珈訓練項目，單元輕鬆有趣非常適合入門者，許多粉絲都喜歡跟著凱蒂瑜珈一起練習，希望能透過瑜珈緩解腰痠背痛老問題的觀眾不要錯過囉！

原始影片：https://youtu.be/B6azLlYhUuI

影片授權：@凱蒂瑜珈Flow With Katie

凱蒂瑜珈Flow With Katie YT：點我看

凱蒂瑜珈Flow With Katie FB：點我看

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社團：女性專屬|健身的我超美

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