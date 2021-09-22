人生有些事再努力都做不到 健康管理師陳康柔：學習照顧自己和放手
健康管理師凱熙大學念國貿系，23歲決定創業投入健康管理產業，努力考健身教練、營養師、健康管理師，用盡全力讓人生快速成長，卻腎上腺疲勞，愛笑的她變得憂鬱。
原來，人生有些事是再努力都做不到的啊！該怎麼在追求完美和平靜自在取得平衡？凱熙接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享找回自己的故事。
想做可以幫大家找幸福的事
大學畢業後，凱熙順利進入理想產業中最大的跨國公司，舒適的待了一年，卻發現自己人格特質適合開創、與人互動，決定放棄優渥薪資和完美人設，開創一個可以幫大家找到幸福的事業。
這個時候，她想到爺爺奶奶因為健康維持的非常好，晚年時許多同齡者都已經身心退化、疾病纏身，但凱熙的爺爺奶奶依然頭腦清楚、四處遊山玩水，如果未來高齡化是必然的事，「我希望可以幫人們年輕時多做一些，存下健康！」
23歲，多數人仍茫然找尋事業目標方向時，凱熙開始創業，考取體適能、健身健美運動營養教練，獲得健康促進管理師、營養師、國際營養諮詢師證照，「為什麼可以跨行創業？因為我太渴望做這件事，我想幫助別人變健康。」
想當學生榜樣卻生病了
凱熙希望成為學生的榜樣，她努力運動，花8個月從63公斤瘦到53公斤，又嘗試各種方法再瘦到48公斤，雖然運動讓她快樂、有精神、提高工作效率，卻因為工作壓力大、吃太少、過度運動，導致第一次腎上腺疲勞。
過去容易為小事開心、樂於認識新朋友、熱衷學習、享受生活的她，開始肌肉流失、壓力肥，聞到麵包味道就會過敏，傍晚就感到心慌，低溫發燒一個月，無法忽視的疲憊、腦霧、憂鬱與自我形象低落，不想跟任何人互動....。
腎上腺疲勞引發的注意力與思考力下降，連續兩年影響工作。凱熙開始學習從使命必達變成逐漸放手，「工作與賺錢是成就感一部分，但不是全部。」好好生活，好好吃飯，找回享受生活與慢下來的能力。
無法立即變好怎麼辦
第二次腎上腺疲勞，發生在凱熙擔任診所顧問時期，當時診所草創很忙碌，她一天工作18-20小時，好幾天沒睡、厭食，她透過營養補充品、注射點滴方式，讓自己身體機能不致潰敗。
凱熙幫助的客戶有許多是中高階主管、對自己要求甚嚴，很多工作或生活型態無法立即改變，透過這次歷程，凱熙學會如何在無法快速改變狀況下，如何陪伴學生經歷這段時間。
兩次腎上腺疲勞，對凱熙來說是挫折，但也是珍貴的禮物。23歲創業，服務客戶都大她20歲以上，如果不是經歷這個過程，她無法同理客戶憂鬱、失眠、無法放下的感受，也更懂得如何透過生活細節的改變，幫助更多人找回健康。
懂得放手的人生
如今的凱熙，是「好食 · 好時」創辦人、書粉聯盟秘書長，30歲的她每年花近300小時進修、自費嘗試各種檢測和療程，工作盡力，但也懂得休息、抒壓，透過飲食、營養補充，重訓、攀岩、騎單車好好運動。
透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，人生中有些事，再努力都做不到，但你可以學習從積極、付出、完美主義，開始將焦點轉回照顧自己，練習界限和放手。
關於健康，越是卡關，越要趁機好好休息、好好充電，因為這正是上帝預備你下一個躍升的暗號。你需要的所有解答，身體都記得，好好聆聽內在的聲音就會找到前進的方向。
好好吃飯、好好生活，就會幸福呦！
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