跑新聞流產、不孕 黃詩琪為圓當母親夢想辭去夢想工作
她是新聞產業極力培養的明日之星，熱愛採訪工作，卻在跑新聞過程中失去了孩子，之後更成為不孕體質。
為圓母親夢想辭去工作，為育兒放棄職涯發展，一度失去夢想的黃詩琪，二度就業後如何歸零出發，拿到碩士學位、再創職涯高峰？黃詩琪接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段二度就業的華麗轉身故事。
傑出媒體人的眼淚
黃詩琪是優秀的媒體人，擁有平面媒體、電視台完整歷練，主跑路線包括政治、警政司法等，她對自己要求嚴格，凡事都希望做到最好，是公司極力栽培的主管。
電視台工作壓力很大，每天都在跟時間賽跑，中午要截稿、晚上也是，過去她的家人都知道，只要是上午11-12點 ˋ下午4至6點，就是電視台截稿時間，絕對不能打電話吵她。
被醫生確診不孕
她的大女兒一歲多的時候，黃詩琪再次懷孕，她喜孜孜地迎接新生命到來，工作腳步卻沒有因此放慢，在懷孕2個多月時，她趕著製作晚間新聞內容，下體突然流了很多血，趕去醫院，才發現腹中胎兒已經沒有心跳，流產了。
之後一年內，黃詩琪為了想要懷孕，很認真積極每天起床量舌下溫度，月經後就去婦產科照卵泡，只要開始排卵，那天就趕緊打電話叫先生趕快回家做功課，而且做完功課，還會抬腳倒立，希望讓精子趕快跟卵子結合。
有一次，還特地安排到泰國度假，以為風景明媚，比較好懷孕。結果一年過去都沒有消息，醫生診斷確定是不孕。
放棄工作為了保子
黃詩琪申請育嬰留職停薪，認真排除每個可能影響不孕的因素，例如卵巢旁邊長了一顆畸胎瘤，有慢慢長大的趨勢，擋到一旁的排卵，黃詩琪動腹腔鏡手術拿掉，增加受孕機會，但依然沒有好消息傳出。
正當她放棄一切的時候，沒有量體溫，也沒有照卵泡，第三個月就發現她受孕了。剛好育嬰留停滿半年，她決定回職場上班，沒想到醫生診斷兒子胎位過低，只要走動，或稍有不甚，就會掉出來，她只好一路躺到生完，最後決定直接辭職。
生產後，為了照顧相差四歲的姊弟，黃詩琪捨棄過往光鮮亮麗、衝鋒陷陣的媒體生活，成為日復一日換尿布、接送孩子上下學的家庭主婦，面對同業的不解或嘆息「你這樣好可惜….」，她只能暗自垂淚。
治療C肝決定運動
黃詩琪過往的記者工作幾乎沒有自己的時間，不會騎腳踏車、不會游泳的她，完全沒有運動習慣，加上覺得自己很瘦，沒有必須要開始運動的理由。
直到2012年生完弟弟，2015年36歲健康檢查，發現肝指數過高C肝，肝擾素治療半年，體重掉到只剩40公斤，她開始覺得害怕，「小孩還小，我一定要開始健康人生」，決心開始運動。
她先到附近公園走路，試著讓自己流汗，後來2016開始加入健身房，先從比較容易上手的瑜珈課、有氧課開始，每周固定去上三堂課，第二年就敢挑戰比較難的課程像是飛輪或是槓鈴等。
持續運動後，她的體脂肪下降、小腹變小、手臂變瘦，精神變很好。培養固定運動習慣後，不運動還會全身不舒服。
二度就業婦女也能發光發熱
孩子開始就讀國小後，黃詩琪終於再度踏入職場，黃詩琪從零開始，接觸陌生的公關領域，接著又涉足法律、營造等相關專業。漸漸的，中年、二度就業的自卑，隨著亮麗的工作表現，不復存在，她找回當初那個自信的自己。
後來，黃詩琪更進修清華大學公共政策與管理碩士、挑戰馬拉松，兩個孩子看著母親以身作則、努力不懈，也更懂得把握每個機會，向母親看齊。
想開始永遠不嫌晚
如今的黃詩琪，走過不孕、事業低潮，自己創業擁有一片天，40歲後的人生越來越精彩。
透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，不論是追求事業夢想，或是人生理想，想開始永遠不嫌晚，只要願意改變，決定開始就請努力堅持。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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