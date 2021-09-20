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有片！跳繩常犯的5大錯誤 運動跳繩知識
跳繩不僅可以增強心肺，還能訓練身體的協調性，看似簡單的運動，卻也容易用錯方式，造成運動傷害，跟著HBA-Life把這些錯誤改正，一起輕鬆愉快跳跳繩！
影片中將講解跳繩最常犯的5大錯誤，包括沒有事先做好暖身、用肩膀或手臂的力量甩繩、跳太高、低頭看繩子，以及跳一下頓一下等……，這些動作都是初學者在練習時最常有的壞習慣，不僅會影響鍛鍊效果，也容易導致腳踝扭傷、膝蓋疼痛。
影片中特別提醒，跳繩時務必要將雙手擺放在腰間旁，利用手腕甩動繩子，在跳繩的過程中僅需將腳微微抬起到讓繩子可以通過的高度，另外，採用間歇式跳繩訓練可以燃脂更有效！快跟著HBA-Life一起跳起來！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，做好正確運動姿勢，讓訓練更有效！
HBA-Life頻道：點我看
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