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有片！跳繩常犯的5大錯誤 運動跳繩知識

聯合新聞網 / 江柏蓉
影片中將講解跳繩最常犯的5大錯誤，不僅會影響鍛鍊效果，還會造成運動傷害。圖/Canva
影片中將講解跳繩最常犯的5大錯誤，不僅會影響鍛鍊效果，還會造成運動傷害。圖/Canva

跳繩不僅可以增強心肺，還能訓練身體的協調性，看似簡單的運動，卻也容易用錯方式，造成運動傷害，跟著HBA-Life把這些錯誤改正，一起輕鬆愉快跳跳繩！

影片中將講解跳繩最常犯的5大錯誤，包括沒有事先做好暖身、用肩膀或手臂的力量甩繩、跳太高、低頭看繩子，以及跳一下頓一下等……，這些動作都是初學者在練習時最常有的壞習慣，不僅會影響鍛鍊效果，也容易導致腳踝扭傷、膝蓋疼痛。

影片中特別提醒，跳繩時務必要將雙手擺放在腰間旁，利用手腕甩動繩子，在跳繩的過程中僅需將腳微微抬起到讓繩子可以通過的高度，另外，採用間歇式跳繩訓練可以燃脂更有效！快跟著HBA-Life一起跳起來！

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HBA-Life頻道：點我看

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