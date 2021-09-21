有片！減肥「卡關」？五招心法帶你突破！
不少人在減重過程中都會「卡關」， 初期的時候很順利，但過了一段時間體重卻維持在某個區間。遇到「體重停滯期」該怎麼辦？知名醫師宋晏仁提供了五招心法，帶您一起來突破！
談到減重，每個人都會經歷不同的減重階段，有些人速度快、有些人的速度則比較慢。但大部分的人在減重初期，因為飲食的改變，體重的變化會很明顯，這個時期也就是「快速減重期」；隨著良好的飲食習慣的固定則會到「體重維持期」這階段也是減重的決勝關鍵點。
但這過程也是最容易失敗的時期，在遇到體重的停滯期，該怎麼適度地改變飲食習慣跟運動方式，將會左右減重的效果。宋晏仁醫師特別提供了五招心法要來幫助每一個減重的人都能「安全過關」，快一起來看看影片吧。
宋晏仁醫師 X Cofit瘦身〡飲食〡糖尿病 YT：點我看
我的專屬營養師FB：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言