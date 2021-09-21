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有片！減肥「卡關」？五招心法帶你突破！

聯合新聞網 / 黃介璘
減肥卡關別擔心！（圖/Canva)
減肥卡關別擔心！（圖/Canva)

不少人在減重過程中都會「卡關」， 初期的時候很順利，但過了一段時間體重卻維持在某個區間。遇到「體重停滯期」該怎麼辦？知名醫師宋晏仁提供了五招心法，帶您一起來突破！

談到減重，每個人都會經歷不同的減重階段，有些人速度快、有些人的速度則比較慢。但大部分的人在減重初期，因為飲食的改變，體重的變化會很明顯，這個時期也就是「快速減重期」；隨著良好的飲食習慣的固定則會到「體重維持期」這階段也是減重的決勝關鍵點。

但這過程也是最容易失敗的時期，在遇到體重的停滯期，該怎麼適度地改變飲食習慣跟運動方式，將會左右減重的效果。宋晏仁醫師特別提供了五招心法要來幫助每一個減重的人都能「安全過關」，快一起來看看影片吧。

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社團：女性專屬|健身的我超美

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