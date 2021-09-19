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有片！優雅爆汗臀腿操 初學者也能輕鬆上手
如果你想要加強腿與臀部訓練，又做膩了居家徒手訓練，不妨試試今天的爆汗臀腿操！讓你優雅的運動，即使是初學者也能輕鬆上手！
10分鐘的時間，記得全程要收緊核心，拉直脊椎並收緊大腿內側，這套動作可以練到許多一般運動練不到的地方，讓你在短時間體會到運動的力與美，快找一張有椅背的椅子，跟著莎夏 Sasha一起美美的爆汗，美美的變瘦！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，練出緊實線條！
莎夏 Sasha YT：點我看
Sasha Chen 莎夏 FB：點我看
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