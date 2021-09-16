有片！無油炸超酥脆洋芋片 微波6分鐘搞定
偶爾想吃零食解嘴饞，卻總在想吃與不敢吃之間徘徊，怕熱量過高，吃了會變胖嗎？今天教你做「無油炸」超酥脆健康洋芋片，只要微波6分鐘，簡單零負擔，吃起來卡滋卡滋超酥脆！
影片中需準備馬鈴薯、開水及烘焙紙，將馬鈴薯切片後泡水30分鐘，可以去除澱粉，而切得越薄，也會讓薯片咬起來更酥脆！另外，切記在微波前一定要鋪一層烘焙紙，並將馬鈴薯片分散分布，才不會黏在一起。
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