有片！無油炸超酥脆洋芋片 微波6分鐘搞定

十多年前，薛惠心獨自一人從馬來西亞來到台灣求學，畢業後選擇留在這塊土地工作、生活，如今扎根於此。和家人感情緊密的薛惠心，過去每年至少回兩次馬來西亞，但受到疫情影響，已經有將近兩年的時間沒有見到家人，只能透過視訊線上相會。慶幸的是，全家人都熱愛運動，擁有共同的興趣，加上姊姊薛惠蘭本身就是名專業的健身教練，因此每周都會固定一起健身，聯繫情感外，也互相砥礪保持健康，期待重逢的那一天。

2021-09-15 09:43