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懷下孩子後爆胖 憂鬱新秘靠運動裝扮自己：堅持是關鍵
她是熱愛「美」的新娘秘書，服務的都是最美的新娘，但她卻以忙碌為藉口停止運動。
當媽後因為家庭壓力，抑鬱加上大量進食讓她爆胖，她重拾運動，決心改變，如今已堅持72個月從不間斷。
逐漸疲憊的人生
邱曉玲接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享在憂鬱情緒及哺乳後變胖的歷程下，如何靠毅力與堅持脫胎換骨。
擁有運動細胞的邱曉玲，從小就喜歡球類運動，求學時更加入籃球校隊，自從成為新娘秘書後，就以工作忙碌當藉口偷懶不動。
26歲結婚，滿心期待迎接新生活的她，卻因為家庭壓力讓她精神緊繃，長達四年的時間，她整天毫無原因的哭泣、陷入憂鬱。
從失控中找回平衡
婚後產下孩子，成為哺乳媽媽的邱曉玲，為了餵奶開始大量進食，她仗著自己吃不胖的體質，毫不忌口的生活持續了3年又8個月，沒想到在停止哺乳後，竟是噩夢的開始。
由於體內熱量沒地方消耗，但進食的份量卻沒減少，邱曉玲一路胖了五公斤，她決心控制飲食、重回運動，就從自主安排晨練開始，包括健行、游泳、Tabata、跑步等……，她每天做好強度分配，至少運動40分鐘，從2016年到現在，沒有一天停止過。
煥然一新的生活
運動後不僅找回好體態，各部位的肌肉也變得有力，身型變緊實了，線條也出來了，對她來說，運動已成為一種習慣，不運動反而渾身不對勁。
如今，邱曉玲原本憂鬱的情緒得到釋放，面對家庭壓力，她不再被綑綁，反而勇於面對並改善，努力把生活過好。
透過「有肌勵」，邱曉玲想鼓勵更多人：
堅持是關鍵，運動是健康的一種方式，把它當成生活的一部分，你就會很享受並很喜歡這樣的你。
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