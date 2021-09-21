快訊

完整接種才可入境 游淑慧指高端3衝擊「美國認不認？」

當偷車只要3分鐘跟1張嘴…只剩拐杖鎖能救雙B車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談戀愛總是男友至上 被分手後投入運動 Verna體會到把時間花在自己身上很值得

聯合新聞網 / 林祐遙
曾為愛委曲求全，靠運動體會到把時間花在自己身上很值得。照片由Verna授權「有肌勵」刊登
曾為愛委曲求全，靠運動體會到把時間花在自己身上很值得。照片由Verna授權「有肌勵」刊登

Verna在戀愛中還是一位見習生，不管男友說什麼，她永遠只會點頭，想像不出她在朋友圈裡是一位超有主見的活潑女孩。

分手後竟然難過到把生活過成爛泥，每天耍廢、不想出門，眼看別人的大學生活逐漸繽紛，Verna靠運動轉移注意力，提早在戀愛學分裡學會：「要懂得把時間花在自己身上。」

少女的煩惱

每個女孩都有為愛傻過的年紀，今年大四的Verna，接受「有肌勵」採訪時，笑稱自己沒有坎坷人生，但有一段覺得自己很傻的愛情故事。

在Verna的朋友眼裡，她是一位陽光、甜美、有主見的女孩，但是沒有人知道，談了戀愛的她，竟是「男友至上主義」。

高中時，Verna有段兩小無猜的戀情，但是當時的男友總是愛開Verna身材的玩笑，在正值青春期的年紀，特別容易放大同儕說的話，讓Verna開始容易走心，也漸漸失去自信。

談戀愛好難

上大學前，男友提出分手，Verna開始「奪命連環call」，苦苦哀求對方不要分手，還想盡辦法要成為男友喜歡的樣子，連朋友都傻眼，怎麼跟他們認識的Verna不一樣。

分手後，Verna開始討厭出門，睡醒只想癱在床上，甚至每天都躲在棉被裡面哭，正當大家都滿心期盼大學新生活，Verna卻深陷在失戀的哀傷中。

悲傷持續將近半年，開學也過了幾個月，身邊的同學已經形成小團體，每天享受著大學新鮮人的生活，Verna驚覺自己不能再頹廢下去，決定開始運動轉移注意力。

原來開始這麼簡單

因為害怕乾瘦的身材被注視，Verna起初只敢在家運動，她拿出瑜珈墊、看著Youtube的運動教學影片，先從瑜珈、徒手訓練開始，然後拿家裡的重物來練習重訓。

後來對歐美身材產生嚮往，也對重訓很有興趣，Verna報名了健身房會員，尋求正確的重訓指導，開始了健身生活。

因為喜歡，所以想要得到，Verna只花一年，就練出了理想中的歐美身材，也結交許多健身同好，每次運動流下的汗水，都在提醒她，要把握青春的時光。

青春無限美好

透過運動讓Verna發現，課業之餘也要培養興趣，除了健身，還鑽研了塔羅牌和八字命理，現在正努力學習如何經營自媒體。

過去曾把戀愛當成唯一的青春少女，學會把時間投資在自己身上，明年即將畢業成為社會新鮮人的Verna，很期待脫下學士服的自己，會有什麼不一樣。

透過「有肌勵」，Verna想告訴更多人：

只要你想，就可以直接開始，難的不是堅持下去，而是放棄已經努力成形的果實。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

談戀愛總是男友至上 被分手後投入運動 Verna體會到把時間花在自己身上很值得

Verna在戀愛中還是一位見習生，不管男友說什麼，她永遠只會點頭，想像不出她在朋友圈裡是一位超有主見的活潑女孩。 分手後竟然難過到把生活過成爛泥，每天耍廢、不想出門，眼看別人的大學生活逐漸繽紛，Verna靠運動轉移注意力，提早在戀愛學分裡學會了：「要懂得把時間花在自己身上。」

有片！跳繩常犯的5大錯誤 運動跳繩知識

跳繩不僅可以增強心肺，還能訓練身體的協調性，看似簡單的運動，卻也容易用錯方式，造成運動傷害，跟著HBA-Life把這些錯誤改正，一起輕鬆愉快跳跳繩！

跑新聞流產、不孕 黃詩琪為圓當母親夢想辭去夢想工作

她是新聞產業極力培養的明日之星，熱愛採訪工作，卻在跑新聞過程中失去了孩子，之後更成為不孕體質。為圓母親夢想辭去工作，為育兒放棄職涯發展，一度失去夢想的黃詩琪，二度就業後如何歸零出發，拿到碩士學位、再創職涯高峰？黃詩琪接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段二度就業的華麗轉身故事。

有片！優雅爆汗臀腿操 初學者也能輕鬆上手

如果你想要加強腿與臀部訓練，又做膩了居家徒手訓練，不妨試試今天的爆汗臀腿操！讓你優雅的運動，即使是初學者也能輕鬆上手！

有片！6種常見的「錯誤」基本訓練姿勢 及如何正確執行

訓練動作百百種，都是由一些基礎動作變化來的，不論你是剛開始接觸運動的新手，或已經訓練一段時間，只要你對基本動作有疑惑，不確定自己有沒有做對，那今天這支影片千萬別錯過！

有片！8道冰箱常備菜 減醣飲食好自在！

減重或維持體態不只是要有正確的觀念和適當的運動，吃的方面也不能馬虎。YouTuber 「批批在日本幹嘛」這次要來教大家8道冰箱常備菜，全都以低醣為主。有興趣的朋友趕緊手刀學起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。