談戀愛總是男友至上 被分手後投入運動 Verna體會到把時間花在自己身上很值得

Verna在戀愛中還是一位見習生，不管男友說什麼，她永遠只會點頭，想像不出她在朋友圈裡是一位超有主見的活潑女孩。

分手後竟然難過到把生活過成爛泥，每天耍廢、不想出門，眼看別人的大學生活逐漸繽紛，Verna靠運動轉移注意力，提早在戀愛學分裡學會：「要懂得把時間花在自己身上。」

少女的煩惱

每個女孩都有為愛傻過的年紀，今年大四的Verna，接受「有肌勵」採訪時，笑稱自己沒有坎坷人生，但有一段覺得自己很傻的愛情故事。

在Verna的朋友眼裡，她是一位陽光、甜美、有主見的女孩，但是沒有人知道，談了戀愛的她，竟是「男友至上主義」。

高中時，Verna有段兩小無猜的戀情，但是當時的男友總是愛開Verna身材的玩笑，在正值青春期的年紀，特別容易放大同儕說的話，讓Verna開始容易走心，也漸漸失去自信。

談戀愛好難

上大學前，男友提出分手，Verna開始「奪命連環call」，苦苦哀求對方不要分手，還想盡辦法要成為男友喜歡的樣子，連朋友都傻眼，怎麼跟他們認識的Verna不一樣。

分手後，Verna開始討厭出門，睡醒只想癱在床上，甚至每天都躲在棉被裡面哭，正當大家都滿心期盼大學新生活，Verna卻深陷在失戀的哀傷中。

悲傷持續將近半年，開學也過了幾個月，身邊的同學已經形成小團體，每天享受著大學新鮮人的生活，Verna驚覺自己不能再頹廢下去，決定開始運動轉移注意力。

原來開始這麼簡單

因為害怕乾瘦的身材被注視，Verna起初只敢在家運動，她拿出瑜珈墊、看著Youtube的運動教學影片，先從瑜珈、徒手訓練開始，然後拿家裡的重物來練習重訓。

後來對歐美身材產生嚮往，也對重訓很有興趣，Verna報名了健身房會員，尋求正確的重訓指導，開始了健身生活。

因為喜歡，所以想要得到，Verna只花一年，就練出了理想中的歐美身材，也結交許多健身同好，每次運動流下的汗水，都在提醒她，要把握青春的時光。

青春無限美好

透過運動讓Verna發現，課業之餘也要培養興趣，除了健身，還鑽研了塔羅牌和八字命理，現在正努力學習如何經營自媒體。

過去曾把戀愛當成唯一的青春少女，學會把時間投資在自己身上，明年即將畢業成為社會新鮮人的Verna，很期待脫下學士服的自己，會有什麼不一樣。

透過「有肌勵」，Verna想告訴更多人：

只要你想，就可以直接開始，難的不是堅持下去，而是放棄已經努力成形的果實。