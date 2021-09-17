多囊性卵巢不孕、40歲才開始運動 她順利當媽+拳擊教練：只要開始永遠不嫌晚

人生幾歲才開始？一輩子總是為別人活，Survine走過不孕陰影，30多歲念大學、40歲才開始運動，44歲的她如今是家庭主婦，也是拳擊老師、重訓教練，透過運動，她學會擁抱過去的自己「往前進就沒有什麼不可以！」

Survine接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段活出第二人生的故事。

過往的傷痕

Survineu幼年時家中經濟狀況不佳，家中氣氛高壓，她努力求勝，想證明自己的價值，二專國貿系畢業後就開始工作，逃離家庭，待過幼兒園、貿易公司，然而越是努力，心理的缺憾卻怎麼也填不滿。

30多歲時，她考上夜大外文系，重回校園當學生，校方提供班上第一名免費出國留學機會。相較其他同學都有外文相關科系基底，年紀又輕，老學生的Survineu幾乎從零開始學習，但她仍拚了命的想爭取，不願服輸。

工作和課業壓力雙管齊下，讓她萌生尋死念頭，後來，好不容易撐過考驗，如願拿到班上第一名，校方卻臨時決定把出國留學名額讓給日校學生，雖然遺憾，但她也慶幸自己沒有真的因此斷送生命。

不孕的陰影

Survineu晚婚，加上多囊性卵巢症候群導致不孕、容易發胖，為了受孕她展開長期抗戰計畫，做瑜珈調理身體，婚後6年終於透過人工受孕，圓了當母親的心願。為了照顧孩子，也卸下工作成為專職家庭主婦。

日復一日的主婦生活，Survineu漸漸找不到自己的人生目標，40歲那年，她告訴自己必須改變，鼓起勇氣踏入健身房，開始上拳擊有氧的團課，每次上課全身越是繃緊專注，下課後就越舒壓放鬆，回到家繼續餵奶、擠奶。

過去她為了減重節食、喝檸檬水，傷害身體導致照胃鏡，但身形仍被嫌胖；開始運動後體脂肪從25%降到16%，體重雖比以前重，身體卻變結實有線條，肌肉更明顯。

勇敢的課程

41歲，Survineu考取拳擊教學國際證照，投身拳擊有氧教學工作，在執行拳擊運動過程中，體認心肺與肌力、拳擊與重訓相輔相乘的效益，開始練習重量訓練，考取2張重訓教學國際證照，44歲的今年開啟了重訓教學之路。

拳擊是個挑戰自己、必須勇敢的課程，Survineu在教學過程中，身心靈都得到了解放。

運動也改變了她和家人的關係。疫情期間她改為開設線上課，兩個孩子在旁邊看媽媽授課，也跟著學起拳擊，對母親充滿崇拜。過去曾經努力逃避原生家庭的她，如今也學會擁抱當年受傷的自己，珍惜和父母相處時光，家人感情更密切。

往前進就沒有什麼不可以

回首過往茫然追求完美的自己，如今Survineu在孩子心中，是超人媽媽；在學生心中，她是最認真盡責熱情的老師。在自己的心中，她是個不斷追求進步的人。

剛烈的拳擊，讓她變得勇敢，運動帶來的腦內啡，讓她面對不順遂都可以樂觀看待，透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人「往前進沒有什麼不可以，往前就有機會，先往前走就對了！」