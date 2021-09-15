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疫情下兩年未見 姊妹分隔台馬兩地 靠線上運動維繫好感情

聯合新聞網 / 陳怡雯
因疫情分隔台馬兩地的姊妹薛惠蘭、薛惠心，透過線上一起運動聯繫情感。圖片由薛惠蘭、薛惠心授權「有肌勵」刊登
因疫情分隔台馬兩地的姊妹薛惠蘭、薛惠心，透過線上一起運動聯繫情感。圖片由薛惠蘭、薛惠心授權「有肌勵」刊登

十多年前，薛惠心獨自一人從馬來西亞來到台灣求學，畢業後選擇留在這塊土地工作、生活，如今扎根於此。

和家人感情緊密的薛惠心，過去每年至少回兩次馬來西亞，但受到疫情影響，已經有將近兩年的時間沒有見到家人，只能透過視訊線上相會。

慶幸的是，全家人都熱愛運動，擁有共同的興趣，加上姊姊薛惠蘭本身就是名專業的健身教練，因此每周都會固定一起健身，聯繫情感外，也互相砥礪保持健康，期待重逢的那一天。

妹妹一句話翻轉姊姊的人生

薛惠蘭和薛惠心兩姊妹，接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享愛運動的她們，即便因疫情長期分隔兩地，透過一起健身，也能持續創造出特別的回憶。

從小妹妹薛惠心就熱愛運動，擅長游泳、籃球和田徑，到台灣後在師大求學，更跨系研修了體育競技系的水上救生，考取了救生員證照和游泳教練執照。

姊姊薛惠蘭一開始對運動的態度並不積極，直到九年前來台灣拜訪妹妹，兩人去了花蓮溯溪，妹妹對不愛戶外運動的她，無意地說出妳有點胖，應該要開始好好健身。

距離很遠但是心很近

一席話，大大激起了薛惠蘭的動力，回到馬來西亞立刻請了私人教練開始訓練，隔年甚至考取了專業健身教練證照。

從不太運動的人，到成為專業教練，薛惠蘭這些年仍不斷進修，如今擅長的項目包含Crossfit和Mobility，即使遇到疫情也不受影響，透過線上教學持續授課。

台灣今年初疫情爆發後，熱愛戶外運動的妹妹薛惠心，頓時間被迫在家當宅女，受到姊姊邀請上她的線上課程，最後姊姊乾脆為四散各地的家人開啟專屬課程，獨享家人一同運動的美好時光。

防疫生活的樂趣共同創造

姊姊薛惠蘭和爸媽在馬來西亞、妹妹薛惠心在台灣、弟弟在新加坡、阿姨在美國，即便疫情仍看不見終點，大家受限於工作，短期內勢必也無法全體團圓。

然而透過運動，他們除了關心彼此的身體，更有了積極的作為，也在百無聊賴的居家防疫生活中，增添了無限的樂趣。

抗疫是條長遠的路，透過轉念和彼此支持的力量，走得更強大無懼。

透過運動更認識自己

透過「有肌勵」，姊姊薛惠蘭希望能鼓勵到更多人：

别將他人的標準定義放在自己的的身上，因每人的身體是獨特的。

與其在意他人如何看待自己，不如多發掘自己的喜好、強項與特點。

妹妹薛惠心想說：

運動是一個認識與探索自己身體的旅程，花一點時間與自己的身體共處，轉換的汗水與伴隨的美好心情可讓自己走更長遠的路。

開啟這段美麗的旅程吧！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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