有片！5招雙人瑜珈 找個伴一起放鬆！

在IG擁有2.5萬粉絲的健身網紅—小清，過去曾因為沒有運動觀念，為了追求快速瘦身，服用減肥藥、嘗試錯誤減肥方式，導致月經失調、氣色蠟黃。 生下兒子後，藥物副作用大反撲，讓她一路胖到75kg，在健身過程中，深刻體會到，藥物帶來的病態美，比不上運動後散發出來的自信美。

2021-09-14 09:00