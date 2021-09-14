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有片！5招雙人瑜珈 找個伴一起放鬆！
不論是運動、健身或瑜珈，自己練習總是有可能感到無聊或是動作不標準，甚至偷懶。這次知名的瑜珈YouTuber「凱蒂瑜珈」要來教大家雙人的瑜珈招式，快來找夥伴一起練習吧！
兩人一起練習或運動可以互相勉勵，幫對方看動作是否標準。雙人搭配除了可以更瞭解自身姿勢，掌握深化自我練習還兼具趣味與增進夥伴關係，非常適合跟另一半、家人或好朋友一起試試看。
「凱蒂瑜珈」時常在個人頻道與粉專上分享自身練習瑜珈的方法，今天要來帶大家學習5招可以跟親朋好友一起練習的瑜珈動作，大家快跟上吧！
凱蒂瑜珈Flow With Katie YT：點我看
凱蒂瑜珈Flow With Katie FB：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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