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有片！25分鐘流動瑜珈 下班後最佳放鬆方式

聯合新聞網 / 黃介璘
流動瑜珈有助身心靈放鬆。（圖/Canva)
流動瑜珈有助身心靈放鬆。（圖/Canva)

流動瑜珈動作簡易不複雜，非常適合在家做。藉由呼吸，釋放能量，找到身心靈的平衡。知名瑜伽YouTuber 「凱蒂瑜珈」，今天要來帶著大家一起來個25分鐘的流動瑜珈課！朋友們趕快跟上吧！

流動瑜珈適合所有想接觸瑜珈的朋友，流動瑜珈通常沒有固定的姿勢順序。通過序列的編排它可以是針對身體的某些區域，也可以專注於不同的主題、幫助建立某些能力，例如力量、靈活性或平衡感。多樣性，流動瑜珈可以是強壯的身體挑戰，也可以是緩慢、溫柔且放鬆的。

YouTuber 「凱蒂瑜珈」時常在個人頻道分享許多關於瑜珈的影片，不少瑜珈的愛好者都喜歡凱蒂的影片。想接觸瑜珈的朋友快來看看吧~

凱蒂瑜珈Flow With Katie YT：點我看

凱蒂瑜珈Flow With Katie FB：點我看

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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