快訊

璨樹颱風移動速度加快 有望今晚九點解除陸上警報

新北幼兒園Delta延燒 桃園男通勤板橋上班足跡公布

有片！髖關節鬆動術 保持下肢的彈性

聯合新聞網 / 江柏蓉
影片中將教你做髖關節活動度的評估及五組動作做改善。圖/Canva
影片中將教你做髖關節活動度的評估及五組動作做改善。圖/Canva

是不是總覺得身體緊繃，旋轉的時候還會有喀喀聲？如果是，那就是髖關節的活動度受限，由於腰的位置就在髖關節附近，髖關節活動度差的人會間接影響骨盆與腰部，準備好一條彈力帶，一起做髖關節鬆動術！

影片中將教你做髖關節活動度的評估，如果有以下症狀，很可能是髖關節的位置沒有在正確的地方，另外，也會帶你做五組動作來改善，一組動作做10次，每天做2-3組，做完這些運動，增加髖關節囊裡面的空間後，再做一些相關的肌力訓練，就可以維持股骨頭在正確的位置，快跟著啾c物理治療師，保持下肢的活力跟彈性！

想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，找回健康活力！

啾c物理治療師FB：點我看

啾c物理治療師YT：點我看

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！髖關節鬆動術 保持下肢的彈性

是不是總覺得身體緊繃，旋轉的時候還會有喀喀聲？如果是，那就是髖關節的活動度受限，由於腰的位置就在髖關節附近，髖關節活動度差的人會間接影響骨盆與腰部，準備好一條彈力帶，一起做髖關節鬆動術！

有片！派對燃脂舞 零基礎也能輕鬆上手

每天枯燥乏味的工作度日，是不是想來點特別，讓生活換然一新？今天的派對燃脂舞讓你的生活增加色彩！不只讓你活力滿滿，還能運動到全身、爆汗燃脂。

有片！10分鐘徒手全身訓練 居家防疫運動

最近疫情升溫，最保險的方式就是在家運動，這套運動將教你利用自己的重量徒手訓練，讓你即使不去健身房，也能提升肌耐力、緊實線條！

陪腦麻女兒長大不惜與世界對抗 仙女老師余懷瑾：困境時才能知道自己是怎樣的人

「慢慢來，我等你」是仙女老師余懷瑾，在Ted講堂讓無數人感動落淚的金句。身為兩個腦性麻痺孩子的母親，余懷瑾一路勇敢為特殊兒爭取權利，最近更為捍衛特教權益辭去高中教職，不畏外界酸言酸語「困境時才能正視自己是怎樣的人！」

有片！脂肪為何越來越多？宋晏仁醫師教你出動升糖素分解

升糖素和胰島素是減重過程中重要的賀爾蒙，除了水，只要吃任何東西都會導致胰島素波動，而為什麼身體的脂肪會越來越多？ 宋晏仁醫師將講解胰島素與升糖素的作用，並教你如何分解脂肪！

瑜珈老師擺脫XL陰影 靠運動走出憂鬱 陳珮甄：從內在找到力量很重要

身為體育系學生，是運動量最大的時期，卻一路胖了二十幾公斤，看著XL的褲子還有掉出來的腰肉，陳珮甄決心改變飲食、認真減肥。 產後挫折加上父親病逝讓她憂鬱，靠運動重回力量的陳珮甄，堅持每週五免費教導瑜珈，如今已累積194場並持續增加中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。