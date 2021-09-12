有片！髖關節鬆動術 保持下肢的彈性
是不是總覺得身體緊繃，旋轉的時候還會有喀喀聲？如果是，那就是髖關節的活動度受限，由於腰的位置就在髖關節附近，髖關節活動度差的人會間接影響骨盆與腰部，準備好一條彈力帶，一起做髖關節鬆動術！
影片中將教你做髖關節活動度的評估，如果有以下症狀，很可能是髖關節的位置沒有在正確的地方，另外，也會帶你做五組動作來改善，一組動作做10次，每天做2-3組，做完這些運動，增加髖關節囊裡面的空間後，再做一些相關的肌力訓練，就可以維持股骨頭在正確的位置，快跟著啾c物理治療師，保持下肢的活力跟彈性！
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