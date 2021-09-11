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有片！派對燃脂舞 零基礎也能輕鬆上手
每天枯燥乏味的工作度日，是不是想來點特別，讓生活換然一新？今天的派對燃脂舞為你的生活增加色彩！不只讓你活力滿滿，還能運動到全身、爆汗燃脂。
這套舞動健身操，動作直覺簡單，就算零基礎也能輕鬆上手，讓你美美的動，也美美的瘦！影片中每個動作做4組，一個動作30秒，中間休息10秒，快跟著dream orange一起開趴囉！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起炸裂身體！
dream orange頻道：點我看
dream orange粉專：點我看
dream orangeIG：@estherx118
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