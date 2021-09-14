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亂吃減肥藥 導致月經失調又復胖 小清每天早起運動 半年減掉27公斤

聯合新聞網 / 林祐遙
曾經靠減肥藥瘦身的小清，透過運動不僅減去27kg，還找回了健康。照片由小清授權「有肌勵」刊登
曾經靠減肥藥瘦身的小清，透過運動不僅減去27kg，還找回了健康。照片由小清授權「有肌勵」刊登

在IG擁有2.5萬粉絲的健身網紅—小清，過去曾因為沒有運動觀念，為了追求快速瘦身，服用減肥藥、嘗試錯誤的減肥方式，導致月經失調、氣色蠟黃。

生下兒子後，藥物副作用大反撲，讓她一路胖到75kg，在健身過程中，深刻體會到，藥物帶來的病態美，比不上運動後散發出來的自信美。

減肥藥不是捷徑

今年34歲的小清，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享自己亂吃減肥藥，導致月經失調還復胖，最後靠運動，成功減掉27公斤的勵志故事。

小清天生愛漂亮，對身材的要求就是「瘦」，但因為沒有運動觀念，加上出社會後，工作壓力大、放縱的飲食習慣，讓她身材大走樣。

為了追求快速瘦身，市面上的減肥藥，小清都吃過，在採訪過程中，甚至笑說：「你叫得出名字的減肥藥、你知道的錯誤減肥方式，我通通都試過！」

產後復胖到75kg

減肥藥帶來的效果雖然快速，但也很容易復胖，甚至讓月經失調、氣色變差，而每一次復胖，想再變瘦，更是難上加難。

28歲那年，小清生下兒子後，身體向她大反撲，過去在體內累積的藥物，讓她產後直接胖到75kg，鬆垮的肌肉、憔悴的臉龐，加上照顧新生兒的疲累，讓小清差點患上產後憂鬱症。

驚覺這樣的狀態不能再持續下去，為了改善體態、以及立志成為孩子未來幼兒園裡的最正辣媽，小清決定開始健身。

只要有心就能開始

剛開始接觸運動的時候，正好是冬天，為了培養「嚴格」、「自律」的心態，小清每天早上6點就會準時到健身房報到。

從有氧、重訓，加上嚴格的飲食管理，小清只花半年就從75kg瘦到48kg，體脂從36%減到18%，在冬天大家只想窩在被窩裡睡覺的時候，小清正朝著辣媽之路前進。

有次逛街看到一條喜歡的牛仔褲，卻沒有小清的尺寸，在瘦身過程中，同款褲子她居然一路從L買到S，甚至開始喜歡穿上版型緊身的衣服，因為這樣可以展現自己健身的成果。

將運動融入生活

小清目前從事代銷業，還斜槓電商、團購的工作，在忙碌、緊湊的生活，她依然能夠維持每天運動的習慣，她說：「我就是把健身這件事，看成跟喝水一樣，這就是我的日常。」

接觸運動超過5年，小清的生活非常精彩，也經常在IG上分享辣照，更希望透過自身經驗，告訴女孩們，變瘦、變美沒有捷徑，透過運動散發出來的自信美，更是珍貴。

透過「有肌勵」，小清想要鼓勵更多人：

健身不僅能夠帶來體態上的變化，還能夠訓練自律與意志力，是一個內外都能提升的好方法，有了強大的內心素質，很多目標也能夠隨之達成，最重要的是，要把健身融入生活當中。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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