有片！10分鐘徒手全身訓練 居家防疫運動

「慢慢來，我等你」是仙女老師余懷瑾，在Ted講堂讓無數人感動落淚的金句。身為兩個腦性麻痺孩子的母親，余懷瑾一路勇敢為特殊兒爭取權利，最近更為捍衛特教權益辭去高中教職，不畏外界酸言酸語「困境時才能正視自己是怎樣的人！」

2021-09-10 10:48