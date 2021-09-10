有片！10分鐘徒手全身訓練 居家防疫運動
最近疫情升溫，最保險的方式就是在家運動，這套運動將教你利用自己的重量徒手訓練，讓你即使不去健身房，也能提升肌耐力、緊實線條！
影片中每個動作50秒，中間休息10秒，做下一個動作前會先有動作示範，不怕跟不上節奏，整整10分鐘的影片，沒有跳躍動作，讓你在家也能大汗淋漓，準備好一塊空地，快跟著Iron士倫一起在家動起來！
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Iron士倫IG：ler87874
Iron士倫YT：點我看
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