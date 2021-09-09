有片！脂肪為何越來越多？宋晏仁醫師教你出動升糖素分解

身為體育系學生，是運動量最大的時期，卻一路胖了二十幾公斤，看著XL的褲子還有掉出來的腰肉，陳珮甄決心改變飲食、認真減肥。 產後挫折加上父親病逝讓她憂鬱，靠運動重回力量的陳珮甄，堅持每週五免費教導瑜珈，如今已累積194場並持續增加中。

2021-09-09 09:43