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有片！脂肪為何越來越多？宋晏仁醫師教你出動升糖素分解

聯合新聞網 / 江柏蓉
宋晏仁醫師將講解胰島素與升糖素的作用，並教你如何分解脂肪。圖/Canva
宋晏仁醫師將講解胰島素與升糖素的作用，並教你如何分解脂肪。圖/Canva

升糖素和胰島素是減重過程中重要的賀爾蒙，除了水，只要吃任何東西都會導致胰島素波動，而為什麼身體的脂肪會越來越多？ 宋晏仁醫師將講解胰島素與升糖素的作用，並教你如何分解脂肪！

胰島素主要負責儲存能量，當儲存到一定程度，多的熱量就會移動到脂肪，漸漸的肚子就會越來越大，至於怎麼讓體重減輕？影片中將教你如何調控升糖素與胰島素的升降，宋晏仁醫師表示，最好的方法就是做好飲食控制，讓胰島素平緩升降，餐間隔忌口零食。

宋晏仁醫師表示，導致發胖的原因就是胰島素阻抗，可以透過量腰圍的比例、是否有黑色棘皮症等外在表現來檢視，快跟著宋晏仁醫師一起自我檢視，跟脂肪說掰掰！

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