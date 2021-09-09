瑜珈老師擺脫XL陰影 靠運動走出憂鬱 陳珮甄：從內在找到力量很重要

身為體育系學生，是運動量最大的時期，卻一路胖了二十幾公斤，看著XL的褲子還有掉出來的腰肉，陳珮甄決心改變飲食、認真減肥。

產後挫折加上父親病逝讓她憂鬱，靠運動重回力量的陳珮甄，堅持每週五免費教導瑜珈，如今已累積194場並持續增加中。

不用花錢的娛樂

陳珮甄接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享錯誤的減肥觀念帶來的影響，以及如何靠運動找回笑容。

國高中就讀升學班的陳珮甄，為了舒壓而開始運動，漸漸的也動出興趣，加入籃球校隊，也因為想分擔家計，考上國立大學的體育系。

身為體育系的陳珮甄，因為運動量大，所以吃得多，一天至少可以吃六餐，一直以為只要大量運動就不會變胖，沒想到不節制的飲食讓她體重逐漸上升，在大二時迎來體重巔峰75公斤。

XL女孩的蛻變

愛漂亮的陳珮甄嘗試過多種減肥法，但因為沒有正確的減肥觀念，總是在瘦下兩三公斤後又胖回去，就這樣惡性循環，每天被同學捏肉、笑腿粗，讓她感到壓力、沒自信，最後以調適身體為由，休學逃避自己。

有一天，陳珮甄坐著吃東西，突然看到自己的腰肉大面積跑出來，明明已經穿XL了，褲子還這麼緊，受到視覺衝擊的她決心認真減肥，她每天快走1小時，不吃零食也不喝含糖飲料，只要三餐吃飽，攝取足夠蛋白質，她花了2個月的時間瘦掉15公斤，從此沒再復胖。

每天以淚洗面

瘦身成功的陳珮甄透過瑜珈雕塑身材，好不容易找回自在的生活，卻在35歲時迎來噩夢，為了餵小孩喝母奶，她必須每小時親餵一次，幾乎無法睡覺、休息，再加上被女兒咬出草莓牛奶，胸部又脹到變石頭奶，當時的陳珮甄非常煎熬，餵奶時，又看到自己鬆垮的肚皮，變得更加沮喪。

孩子出生一個月後，父親也因病住院，陳珮甄早晚輪流幫小孩及父親換尿布、餵奶，負面情緒湧上心頭，她心想，既然人生的開始與結束都是一樣的，那人生的過程到底在努力什麼？父親的病逝加上撫養小孩的壓力，陳珮甄罹患憂鬱，整天毫無原因的哭泣。

改變從自己開始

陳珮甄受到先生的鼓勵，參加運動餐食的講習，她深深被振奮，告訴自己要找回生活新的平衡點，從自己開始改變，每天一點一滴的進步。

她開始登玉山、打高爾夫、橫渡日月潭，這之中也學會與自己相處，才發現運動能讓心態變得更健康、自信，陳珮甄以運動分享為樂，現為瑜珈老師的她堅持每週五免費分享瑜珈教學，她希望能透過她的力量，幫助更多人在運動中找到自己。

透過「有肌勵」陳珮甄想鼓勵更多人：

從內在找到力量很重要，自己支持自己就是最大的良藥，即使遇到挫折也別責怪自己，只要持續堅持，就會看到改變。

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