有片！電鍋料理 味噌馬鈴薯燉鮭魚一鍋搞定

因為工作長期定居上海的林蜜，在疫情前是個空中飛人，據她描述，每三天就換一個城市，全世界到處飛的日常，一年累積的里程數可以繞地球整整五圈！總是盡情享受著生活，到處品嚐美食和美酒，加上因為受傷而中斷了運動三年，林蜜的體重在去年飆升到80公斤。如今，只花了三個月的時間，成功從大媽變身辣妹，她強調：不要想著花多長的時間瘦下來，因為健身是一輩子的事！

2021-09-07 09:31