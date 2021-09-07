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有片！電鍋料理 味噌馬鈴薯燉鮭魚一鍋搞定

聯合新聞網 / 江柏蓉
鮮美的鮭魚配上濃濃的味噌，不只開胃，還有助於吸收營養。
鮮美的鮭魚配上濃濃的味噌，不只開胃，還有助於吸收營養。

吃膩了台是家常菜？不妨試試日式風味「味噌馬鈴薯燉鮭魚」，不會料理或是懶的料理的人有福了~ 今天教你把美味全部鎖在電鍋裡，吃個三碗都不是問題！

短短1分鐘教你製作味噌馬鈴薯燉鮭魚，鮭魚不僅有豐富的Omega-3脂肪酸、蛋白質，也有助腦部發育、維持體重，鮮美的鮭魚配上濃濃的味噌，不只開胃，還有助於吸收營養！看了是不是很餓呢？快跟著「有肌勵」學會電鍋味噌馬鈴薯燉鮭魚！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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