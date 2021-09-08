心臟不好別運動？ 醫師教你破解迷思，養出強心臟「護心運動」

運動猝死案例時有所聞，許多人擔心心臟出問題不敢運動。全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請心臟科權威、中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長暨心臟血管科主任林圀宏，分享「跑者醫生教你護心臟」，也破解運動傷心臟的迷思。

「很多人以為平時都有在運動習慣，自己不可能突發心臟病，這是錯誤的觀念。」林圀宏表示，心血管存在各式各樣的風險，平時有運動習慣，並不代表就不會在運動時突發心臟病。運動原本就會增加心臟的負擔，遇到氣溫過低、或是身體狀況不佳，也可能突然引發心臟病而猝逝。

人體的血液循環由心臟負責，每分每秒運作不停擺，民眾如果有肥胖、三高疾病等危險因子，一不小心就容易誘發心臟「當機」導致猝死。但是為了怕心臟負擔過大，就不要運動嗎？林圀宏指出，不運動的壞處比運動還大。

微解封後，民眾逐步恢復正常生活，開始跑步、爬山、上健身房。他建議，運動一定要循序漸進，不要「越級打怪」，建議要考量天氣、自身健康狀況，再進行運動。