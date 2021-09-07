25歲不敢穿的衣服 43歲怎麼穿都好看！林蜜用健身實現了穿衣自由
因為工作長期定居上海的林蜜，在疫情前是個空中飛人，據她描述，每三天就換一個城市，全世界到處飛的日常，一年累積的里程數可以繞地球整整五圈！
總是盡情享受著生活，到處品嚐美食和美酒，加上因為受傷而中斷了運動三年，林蜜的體重在去年飆升到80公斤。
如今，只花了三個月的時間，成功從大媽變身辣妹，她強調：不要想著花多長的時間瘦下來，因為健身是一輩子的事！
逃避雖可恥但有用
林蜜接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她現在隨心所欲享受美食，也能保持健美身材的關鍵秘訣。
在採訪過程中，可以感受到林蜜的爽朗幽默，行事風格更是不拘小節，她說自己一向是想幹嘛就幹嘛，但只要下定決心就一定達成的個性。
聊起體重的巔峰時期，她估計當時早已飆破80大關，只是沒勇氣站上體重計。
即便拍照虎背熊腰，還被朋友戲稱整個人福態的很慈祥，甚至陪育嬰的友人外出，單身的她卻經常被誤認成孩子的媽，仍激不起林蜜減肥的決心。
居家防疫養出運動習慣
直到一年多前，林蜜和朋友到東京旅行，她發現自己的步伐跟不上同齡的閨密，過重的負擔甚至造成膝蓋的疼痛。
回到台灣做了全身健康檢查，不僅報告佈滿紅字，更被警告成為類風溼性關節炎的高風險族群。
林蜜回到上海後，正逢疫情嚴峻之際，愛出門的她被迫困在家裡當宅女，讓她不禁開始思考有沒有一件事，不需要別人一起就能獨立完成的？
有，就是運動！
找到一個讓你堅持的方式
為了打發無聊，也是為了身體健康，林蜜開始為自己訂定每日運動計畫。
她建議要保持習慣，就要從容易達成的小目標開始，例如每天五千步，或是瑜伽伸展、冥想都很合適。
慢慢地進步，只希望有一天能恢復健康的身體，不讓家人、朋友擔心。
媽媽樂見她動起來，祭出六位數的高額獎金，即便沒有在期限內達成，然而數個月後，她成功透過自律的運動和飲食，從XL變身XS！
持續做對的事帶來對的結果
不論是年齡還是體重，如今對林蜜來說都只是一個數字，並沒有什麼特別的意義。
她說，藉由不同運動的搭配，包含有氧、瑜珈拉伸、核心肌力訓練，找到了自己最適合的訓練方式，就是能夠持續的關鍵秘訣。
透過「有肌勵」，林蜜想鼓勵更多人：
不需要追求數字，只要堅持下去，你的自律會是一輩子的禮物！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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