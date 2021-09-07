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25歲不敢穿的衣服 43歲怎麼穿都好看！林蜜用健身實現了穿衣自由

聯合新聞網 / 陳怡雯
透過規律的運動加上自律的飲食，林蜜實現了穿衣自由！圖片由林蜜授權「有肌勵」刊登
透過規律的運動加上自律的飲食，林蜜實現了穿衣自由！圖片由林蜜授權「有肌勵」刊登

因為工作長期定居上海的林蜜，在疫情前是個空中飛人，據她描述，每三天就換一個城市，全世界到處飛的日常，一年累積的里程數可以繞地球整整五圈！

總是盡情享受著生活，到處品嚐美食和美酒，加上因為受傷而中斷了運動三年，林蜜的體重在去年飆升到80公斤。

如今，只花了三個月的時間，成功從大媽變身辣妹，她強調：不要想著花多長的時間瘦下來，因為健身是一輩子的事！

逃避雖可恥但有用

林蜜接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她現在隨心所欲享受美食，也能保持健美身材的關鍵秘訣。

在採訪過程中，可以感受到林蜜的爽朗幽默，行事風格更是不拘小節，她說自己一向是想幹嘛就幹嘛，但只要下定決心就一定達成的個性。

聊起體重的巔峰時期，她估計當時早已飆破80大關，只是沒勇氣站上體重計。

即便拍照虎背熊腰，還被朋友戲稱整個人福態的很慈祥，甚至陪育嬰的友人外出，單身的她卻經常被誤認成孩子的媽，仍激不起林蜜減肥的決心。

居家防疫養出運動習慣

直到一年多前，林蜜和朋友到東京旅行，她發現自己的步伐跟不上同齡的閨密，過重的負擔甚至造成膝蓋的疼痛。

回到台灣做了全身健康檢查，不僅報告佈滿紅字，更被警告成為類風溼性關節炎的高風險族群。

林蜜回到上海後，正逢疫情嚴峻之際，愛出門的她被迫困在家裡當宅女，讓她不禁開始思考有沒有一件事，不需要別人一起就能獨立完成的？

有，就是運動！

找到一個讓你堅持的方式

為了打發無聊，也是為了身體健康，林蜜開始為自己訂定每日運動計畫。

她建議要保持習慣，就要從容易達成的小目標開始，例如每天五千步，或是瑜伽伸展、冥想都很合適。

慢慢地進步，只希望有一天能恢復健康的身體，不讓家人、朋友擔心。

媽媽樂見她動起來，祭出六位數的高額獎金，即便沒有在期限內達成，然而數個月後，她成功透過自律的運動和飲食，從XL變身XS！

持續做對的事帶來對的結果

不論是年齡還是體重，如今對林蜜來說都只是一個數字，並沒有什麼特別的意義。

她說，藉由不同運動的搭配，包含有氧、瑜珈拉伸、核心肌力訓練，找到了自己最適合的訓練方式，就是能夠持續的關鍵秘訣。

透過「有肌勵」，林蜜想鼓勵更多人：

不需要追求數字，只要堅持下去，你的自律會是一輩子的禮物！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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