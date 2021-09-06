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有片！炸裂臀腿操 20分鐘徒手下半身挑戰
如果你想擁有翹臀、增肌、緊實線條，絕對不能錯過這套臀腿操！練腿不僅能促進肌肉量生長，也能讓上半身均衡發展，準備好一張瑜珈墊，一起感受爆汗的快感！
影片中每個動作45秒，中間休息15秒，這套炸裂臀腿操可以選擇徒手，或是啞鈴、裝滿水的大水瓶以及洗衣精來挑戰自己，不管選擇哪種方式，都能讓腿部超有感！快跟著莎夏 Sasha一起做臀腿操，練出緊實線條！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起炸裂身體！
Sasha Chen 莎夏 FB：點我看
莎夏 Sasha YT：點我看
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